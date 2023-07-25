Мир 25 июля 2023, 19:59 Турция горит, но туристы не спешат уезжать. Стоит ли отменять отдых? Руководитель турагенства Ансталь: пожары в Турции каждый год, к этому все подготовлены РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Турции из-за аномальной жары снова бушуют пожары. Леса горят уже буквально в нескольких километрах от курортной зоны: в частности, их тушат в трех районах провинции Анталья. Стоит ли отменять запланированный отдых в Турции, выяснил «360».

Пожары в Турции

Несколько районов Турции охватили лесные пожары: очаги возгорания сохраняются в Каше, Кемере и Анталье, а также в деревне Саруханлы провинции Мансиа и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш.

Реклама

В зоне риска оказалась и провинция Хатай — огонь подбирается к жилым домам.

По данным Telegram-канала Shot, шесть человек, надышавшихся угарным газом, госпитализированы. Периодически в отелях подключают резервные генераторы из-за проблем с электричеством.

Подписчица Telegram-канала Mash, отдыхающая в отеле Mirada del mar в Анталье, рассказала, что сотрудники гостиницы не обеспокоены происходящим, а эвакуация не планируется. Все сохраняют спокойствие.

Справиться с огнем мешает установившаяся в стране экстремальная жара — температура воздуха поднялась до 45 градусов. Также усугубляет ситуацию сильный ветер.

Меры по борьбе с пожарами

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня.

Пожар в Кемере тушили во вторник, 25 июля, 11 самолетов и 22 вертолета. На помощь прибыли два самолета-амфибии МЧС России.

В российском Генконсульстве в Анталье посоветовали соотечественникам воздержаться от индивидуальных прогулок в лесной и горной местности и не покидать территории отелей.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил «360», что ситуацию с туристами контролируют каждый час. По его словам, в опасной зоне находится только один город — Гейнюк.

Однако переселений из отелей и просьб о досрочном возвращении с курортов не поступает, гостиницы работают штатно.

Туристы спокойно загорают на пляже, купаются. Единственное, что их беспокоит, — большое количество вертолетов, которые постоянно зачерпывают воду в зоне 200-300 метров от береговой линии. Алексан Мкртчян

Турецкая сторона заверила туроператоров, что в течение двух-трех суток огонь локализуют, а через 10 дней пожары в туристическом районе полностью исчезнут.

Freepik

Что делать тем, кто оказался в горячей зоне?

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь напомнила в разговоре с «360», что пожары в Турции повторяются каждый год, поэтому к ним готовы и местные власти, и отели, и туристы. Даже те, кто попали в эпицентр, не паниковали.

Если бы повторилась ситуация, как это было в 2021 году, когда пожары были масштабнее, то предпринимали бы меры переселиться туда, где безопаснее. Тем, кто хотел покинуть курорты раньше, предоставляли тогда такую возможность. Наталия Ансталь

В отелях всегда работают гиды, которые готовы помочь. Туристы могут обратиться к ним за помощью, чтобы либо досрочно вернуться с курорта, либо переселиться. Тем не менее предпосылок к этому нет — ситуация под контролем, подчеркнула собеседница «360».

Freepik

Отдых в Турции — 2023: отменять или нет?

Туроператоры будут следить за ситуацией. И если возникнет необходимость, предложат альтернативные направления либо перенесут дату вылета, рассказала Ансталь. Однако на сегодня таких случаев нет.

Тем, кто еще планирует отпуск и переживает из-за пожаров, руководитель турагентства предложила рассмотреть Египет, Арабские Эмираты и Черногорию в качестве альтернативы отдыху в Турции.