Экология 22 июля 2023, 08:45 Синоптики спрогнозировали переход аномальной жары из Европы в Турцию Синоптик Вильфанд: аномальная жара из Европы распространится на юг Турции Freepik

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Вызванная мощным «тепловым взрывом» аномальная жара в пустыне Сахара распространится из Европы на южные регионы Турции. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра, синоптик Роман Вильфанд.

По его словам, в Турции 22 и 23 июля ожидается до +45 градусов тепла, а вода прогреется до +26 градусов в Средиземном море. При этом в северной части государства, в Анкаре и Стамбуле, температура поднимется до +35 градусов тепла.

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«В центре Западной Европы погода станет более благоприятной. Во Франции и Германии в ближайшие дни будет порядка 25 градусов тепла. Но жара еще сохранится в Испании — до 40 градусов тепла», — отметил метеоролог.

Вильфанд уточнил, что до России жара из Сахары не дойдет.

«На юге европейской части нашей страны температурный фон придет в норму. Ожидаем примерно 30 градусов тепла», — заключил он.

Ранее климатолог Александр Шувалов заявил «360», что громкие заявления о глобальном потеплении в июле в СМИ являются лишь кликбейтными заголовками, потому что речь в худшем случае идет о десятых долях градуса.