Мир 14 марта 2024, 15:56 США захотели военного усиления в Арктике. Что им нужно в этом регионе Американист Дудаков: на устремления США в Арктике не повлияет смена президента U.S. Department of Defense

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США вступают в новую эпоху напряженного стратегического соперничества в Арктике, сообщил Business Insider. По данным издания, сейчас американская армия будет пытаться восстановить «арктические мускулы», почти атрофировавшиеся за последние 20 лет. В чем причина повышенного интереса Соединенных Штатов к региону и удастся ли им добиться желаемого результата — разбирался «360».

По оценке BI, Штаты в последние годы уделяют Арктике все больше внимания, чтобы при необходимости подготовить военные силы к доминированию в регионе. С чем связано беспокойство американских властей?

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Ответ очевидный — с Россией и Китаем, конечно. Москва и Пекин, как указали авторы материала, «хотят расширить доступ к Арктике для торговли, ресурсов и проецирования силы на этот стратегический регион».

Что касается подготовки своих сил к работе в экстремальных условиях — в феврале на Аляске уже прошли учения, в которых приняли участие восемь тысяч американских военных и военнослужащих партнеров страны.

U.S. Department of Defense

Американцы хотят наращивать силы в регионе для укрепления отношений с Канадой и Данией, указало издание. И использовать это присутствие планируют именно для сдерживания РФ и КНР.

У американцев мало шансов

США и союзники ранее утвердили свою стратегию влияния и контроля за Арктикой, отметил политолог Евгений Михайлов. Теперь американцы ожидаемо решили готовить своих военных для отстаивания так называемого доминирования.

«Но здесь нужно учитывать, что это дело не одного дня, не одного месяца и не одного года. У российских военных есть огромный опыт присутствия в Арктическом регионе, использования техники. А у американцев его нет», — подчеркнул он.

U.S. Department of Defense

Для того чтобы хоть как-то показать свое доминирование, им нужно очень сильно постараться, выразил уверенность специалист. Также Михайлов напомнил, что у США нет фактически нормального ледокольного флота.

Еще один фактор, о котором стоит помнить, — наши атомные подводные лодки могут стрелять даже из подледного состояния. Мало шансов у американцев в ближайшем будущем попытаться хотя бы стать на равных с русскими военными. Евгений Михайлов политолог

Говоря об учениях американских военных с целью адаптации к экстремальным условиям, Михайлов констатировал, что все эти маневры лишь покажут их неготовность к присутствию.

«Они абсолютно не имеют опыта боевых действий в Арктическом регионе, не имеют опыта нормального долговременного присутствия. И соответственно, я думаю, что в данном контексте, при нынешних условиях, у них нет никаких шансов попытаться отстоять надуманные национальные интересы», — подчеркнул собеседник «360».

U.S. Department of Defense

Что нужно США в Арктике

Для США Арктический регион действительно является одним из самых приоритетных вместе с Индо-Тихоокеанским, отметил в комментарии «360» американист Малек Дудаков. И причин этого множество.

Одна из них — колоссальные запасы полезных ископаемых, добыча которых станет более практичной в условиях глобального потепления с учетом постепенного сокращения ледникового покрытия, пояснил эксперт. Правда, тут надо понимать, что происходит процесс не так быстро, как заявляют на Западе.

«Еще один фактор — Северный морской путь — альтернатива тем торговым путям, которые традиционно контролировали сначала британцы, а потом американцы. С этими путями сейчас большие проблемы. Мы видим, что хуситы перекрыли Красное море и Суэцкий канал, а у Панамского канала — засуха», — отметил собеседник «360».

РИА «Новости»

На фоне этого все больше грузов доставляют по Северному морскому пути не только Россия, но и Китай, Индия и другие страны. Дудаков отметил, что в том числе поэтому американцы пытаются застолбить за собой эту территорию.

Но здесь стоит учитывать, что возможностей у Штатов гораздо меньше, чем у РФ. В частности, они не имеют такого ледокольного флота, указал специалист.

И они, конечно, очень много времени потеряли, но пытаются наверстать упущенное, поэтому создают арктический альянс из стран Северной Европы — это страны Скандинавии плюс Британия. Все как раз для противодействия России. Будут туда чаще отправлять свои корабли, подлодки. Допускаю, что в регионе будут дислоцировать больше американских солдат. Малек Дудаков американист

Важно понимать, что на арктические планы США не повлияет исход грядущих президентских выборов в стране, отметил Дудаков. По его словам, вне зависимости от того, кто придет к власти — Дональд Трамп или Джо Байден, — для Америки Арктический регион все равно будет иметь ключевое значение.

U.S. Department of Defense

«Трамп, как мы помним, в свое время предлагал купить Гренландию у Дании как раз для того, чтобы застолбить за Америкой территорию, близкую к Арктике. А Байден, как мы видим, просто пририсовывает на картах участки шельфов, которые принадлежали то Норвегии, то Канаде, и теперь считает их территорией США», — напомнил собеседник «360».

Поэтому, добавил эксперт, и демократы, и республиканцы едины в своем желании влиять на события в Арктике.

РИА «Новости»

«Для России — это неновый вызов»

Информацию BI о намерениях США расширять военное присутствие в Арктике 14 марта прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас», — указал представитель Кремля.

РИА «Новости»

В первую очередь, по его словам, речь идет об экономической эксплуатации Арктики с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности.

Если говорить о планах США, то этот вызов — неновый, добавил Песков, подчеркнув, что Арктический регион был и остается территорией напряженной конкуренции.