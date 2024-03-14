Мир 14 марта 2024, 13:21 В Кремле ответили на планы США восстановить влияние в Арктике Песков назвал Арктику территорией напряженной конкуренции РИА «Новости»

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Арктический регион остается территорией напряженной конкуренции, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Для России он, по его словам, является стратегическим в экономическом плане, сообщило агентство «Прайм».

«Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас», — указал пресс-секретарь главы государства.

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В первую очередь, продолжил Песков, речь идет об экономической эксплуатации Арктики с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности.

Говоря о планах США восстановить свое военное положение в Арктике, он отметил, что этот вызов не новый с учетом высокой и напряженной конкуренции в этом регионе.

Об арктических намерениях Соединенных Штатов ранее сообщило издание Business Insider. По его информации, страна начала готовить армию к доминированию в Арктике, чтобы бросить вызов России и Китаю.