США захотели пересчитать российское ядерное оружие. Инспекция по СНВ-3 нужна им для пропаганды, но РФ бояться нечего | 360°

Мир 30 сентября 2022, 04:59 Поделиться Telegram

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Viber США захотели пересчитать российское ядерное оружие. Инспекция по СНВ-3 нужна им для пропаганды, но РФ бояться нечего Политический советник Маркелов: России не стоит бояться возобновления инспекций по СНВ-3 РИА «Новости»

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Россия и США ведут переговоры о возобновлении инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Во время проверок американские специалисты смогут два месяца находиться на территории страны. По словам политического советника Сергея Маркелова, власти США хотят залезть в российскую военную ядерную отрасль для очередной пропаганды.

Возобновление проверок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что инспекции по договору СНВ-3 приостановили в 2020 году по взаимному согласию с американцами из-за пандемии коронавируса. Теперь стороны стали обсуждать повторный запуск этой работы.

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«Вопрос о ее возобновлении рассматривается. По соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению договора в этой части», — сообщила дипломат на брифинге.

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РИА «Новости»

По ее словам, сейчас изучается вопрос проведения очной сессии. Страны выясняют, какие организационные и технические моменты необходимо решить. С некоторыми проблемами уже удалось справиться.

«Мы будем добиваться решения всех проблемных вопросов в контексте выполнения договора на равноправной основе с учетом наших национальных интересов», — заявила Захарова.

В начале августа 2022 года Россия вывела свои объекты из-под инспекционной деятельности по СНВ-3. Решение объяснили невозможностью проводить проверки в США из-за санкций и стремления американцев перезапустить работу, создав для себя односторонние преимущества.

Что подразумевает СНВ-3?

Россия и США подписали договор СНВ-3 в апреле 2010 года. Свои подписи на документе поставили российский лидер Дмитрий Медведев и его американский коллега Барак Обама. Встреча сторон проходила в Праге. Срок действия договора истекает в 2026 году.

Unsplash

В принятом документе обе страны согласились, что количество их стратегических наступательных вооружений не должно превышать установленные значения. России и США разрешается иметь не более 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков. Должно быть не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков и 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками.

В договоре есть отдельный пункт о взаимных инспекциях, рассказал «360» политический советник и генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

«Это когда по 300 человек с каждой стороны получают свой самолет и точки прохода на территорию. <…> Теперь американцы говорят: „Давайте-ка мы снова начнем проверять друг друга: 300 человек поедет к вам, а ваши 300 — к нам“» — сказал эксперт.

Он уточнил, что инспекторы должны не только проверить количество имеющегося у страны оружия, но и убедиться, что его не стало сверх нормы.

«Проводится проверка дополнительных мест хранения, дополнительная проверка кораблей, которые могли бы носить боеголовки. Вот, что делают инспекторы», — объяснил Маркелов.

России нечего бояться

Как считает политический советник, России не стоит бояться американских инспекторов.

«Тут нам бояться нечего. Все последние договора СНВ даже экс-президент США Дональд Трамп критиковал в свое время. Он говорил, что они выгодны России, а не США. Почему? Потому что у нас всего меньше, чем заявили американцы. Поджиматься и худеть нужно американцам, а не нам», — заявил он.

РИА «Новости»

В сфере ядерного оружия Россия может еще расти и расти. Именно поэтому американцы резко вспомнили, что с момента последней проверки прошло уже несколько лет. США спохватились и стали говорить о необходимости пересчета ракет. Инспекторы поедут выяснять, где заливается ядерное топливо, где оно хранится, где располагаются склады, где находятся ремонтные цеха и так далее.

«Понятно, что в условиях сегодняшней информационной войны эти ребята становятся информаторами. Это все непрозрачно и обратится в пропаганду. Это все обратится в то, что у России что-то там есть, а вот она нам это показала, а это не показала. Это история, связанная с попыткой американцев засунуть пальчик в нашу военную ядерную отрасль», — заявил Маркелов.

В течение месяца Россия обязана будет предоставить доступ, а проверяющие смогут находится на территории страны два месяца.

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