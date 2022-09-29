Захарова заявила, что вопрос возобновления инспекций в рамках СНВ-3 рассматривается | 360°

Мир 29 сентября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

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Viber Захарова заявила, что вопрос возобновления инспекций в рамках СНВ-3 рассматривается Официальный представитель МИД Захарова: диалог по инспекциям в рамках СНВ-3 продолжится РИА «Новости»

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Россия и США ведут диалог по вопросу возобновления инспекций по линии договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), обсуждается проведение встречи сторон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что инспекционная деятельность по договору была приостановлена по взаимному согласию с американцами из-за пандемии коронавируса с начала 2020 года.

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«Вопрос о ее возобновлении рассматривается. По соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению договора в этой части», — отметила дипломат на брифинге.

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Она обратила внимание на «некоторые сложности» по возобновлению инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. Россия намерена добиваться их решения.

Сейчас Москва и Вашингтон рассматривают вопрос об организации очной сессии консультативной комиссии по СНВ-3.

Ранее сообщалось, что Россия обсудит с США ситуацию с приостановкой инспекций в рамках СНВ-3.

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