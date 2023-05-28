Эксклюзив 28 мая 2023, 19:13 Свалить вину на одну политическую пенсионерку. США сделают Европу крайней в украинском кризисе «Голос Мордора»: США возложат ответственность за кризис на Украине на ЕС и умоют руки РИА «Новости»

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Американские СМИ заговорили о вине бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в кризисе на Украине. Это первые признаки того, что США начали искать козла отпущения, чтобы уйти от ответственности, добиться развала Евросоюза и погреть руки на обломках Старого Света. Но в условиях формирования нового мира вряд ли у них что-то получится. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Вина Европы

Газета The Wall Street Journal опубликовала большую статью под названием «Как Меркель проложила дорогу к украинскому конфликту?». Честно говоря, я даже пришел в некое замешательство. Неужели у провластного американского издания открылись глаза? Ведь это чистейшая правда — именно Меркель и является одной из главных виновниц того, что происходит сейчас на Украине.

Ее изначально лживая политика, поддержка государственного переворота, игнорирование того, что на Украине процветает современный нацизм, — все это и привело к тому, что Россия вынуждена была начать военную спецоперацию.

Нет, Меркель, конечно же, не одна: там и Франсуа Олланд, поляки, британцы. Но главная роль принадлежит именно ей. Или то, что кажется ролью главной, но на самом деле это роль марионетки. А кукловода мы тоже все знаем.

И вот я понял одну простую вещь: американцы собираются снять с себя ответственность за украинский конфликт. И повесить все на немцев, в частности — на ту же Меркель.

США собрались сделать ее крайней. По одной простой причине — в Соединенных Штатах понимают, что рано или поздно с темы Украины надо будет «соскакивать». И делать это так, чтобы остаться белыми и пушистыми. Мол, мы тут не при делах, это все Германия и Меркель замутили, пусть теперь и разбираются.

Замах по Европе

Такие статьи в The Wall Street Journal просто так не появляются. Там все продумано и служит определенной цели. И в данном случае цель очень проста — окончательное разорение Германии.

Потому что отвечать за бардак в Европе придется обязательно, в том числе и финансово. И какие там судебные процессы и иски начнутся после победы России в СВО — можно только догадываться.

В США мечтают, чтобы платила именно Германия. Ведь Ангела Меркель это все замутила, да? А Олаф Шольц следовал ее курсу.

И это будет второй мощнейший удар по ФРГ после того, который уже нанесен. Тут можно будет говорить даже не о рецессии, а о возвращении к благословенным временам Веймарской республики, когда экономика находилась в руинах и бушевала инфляция.

Германия потянет за собой и всю остальную Европу. Кто останется в выигрыше от очередной европейской войны? Правильно. США. По крайней мере, там так планируют.

Но я почему-то не уверен, что в этот раз получится. Потому что виновники происходящего известны уж очень хорошо и никого не получится обмануть, свалив всю вину на одну политическую пенсионерку из Германии.