Эксклюзив 26 мая 2023, 22:54 Германию ждут все прелести затяжной рецессии «Голос Мордора»: Германия столкнется с затяжной рецессией из-за отсутствия газа из России РИА «Новости»

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В Германии Институт изучения экономики опубликовал результаты опроса о поддержке немцами антироссийских санкций. Якобы за ограничения выступил 71% жителей страны. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил Telegram-каналу «360», почему следует скептически относиться к озвученным в исследовании данным.

Далее — его прямая речь.

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Есть в Германии такая контора — Институт изучения экономики, скрывающийся под латинской аббревиатурой IW. На сайте института написано, что это частная структура, которая поддерживает «либеральный экономический и социальный порядок».

И вот этот институт опубликовал сегодня очень интересные данные по Германии, которые говорят о том, что 71% немцев поддерживают санкции ФРГ против России. При этом 72% немцев полагают, что экономика [европейской] страны страдает от ограничительных мер сильнее, чем российская.

Переживать за немцев не стоит

Прочитав эту новость, я даже немного завис. А потом немного подумал и понял, что все абсолютно нормально — переживать за немцев не стоит.

Потому что данный опрос этого странного института появился уж очень вовремя: как раз тогда, когда валом пошли сообщения и цифровые выкладки, свидетельствующие, что дела в экономике Германии очень плохи и она вошла в рецессию.

Тут становится понятно, насколько этот институт «частный», раз публикует такую откровенную заказуху, которая является самой обычной лапшой на уши немецкому бюргеру.

Уверен: если бы этот институт проводил опрос по энергетической реформе Роберта Хабека, результаты были примерно такие же. Хотя от Хабека и его реформы всю простую Германию уже откровенно тошнит.

Дела у немцев плохи

Так что же случилось с экономикой Германии? Все очень просто. Буквально на днях появились новости о том, что в Европе рекордно подешевел газ. Казалось бы, этой новости европейцам надо радоваться, однако она совершенно не вдохновляющая, скорее — наоборот. И свидетельствует о том, что дела у европейской экономики, особенно, у немецкой, очень плохи.

Если отложить сезонный фактор снижения потребления газа, то второй составляющей удешевления является значительное сокращение его потребление промышленностью. Заводы и фабрики резко снизили выпуск продукции, а то и вовсе закрылись. А кое-кто собирается переезжать в США или Китай, где энергоресурсы имеют адекватную цену.

Экономическая мощь Германии всегда базировалась на производстве. Немцы делали качественные товары, в частности, автомобили. Но знаменитая немецкая инженерия без дешевых энергоресурсов сейчас просто нежизнеспособна. А стабильный и дешевый энергоресурс, российский газ, ФРГ потеряла.

И теперь немцам придется насладиться всеми прелестями затяжной рецессии. А это резкий рост безработицы и падение уровня жизни.

Впрочем, наверное, переживать за немцев не стоит. Ведь, если верить опросу Института экономики Германии, они этим довольны и им это нравится.

Если верить, конечно…