Мир 20 августа 2023, 23:40 США готовят меры для Турции за помощь России. Все останется на уровне угроз? Политолог Асафов: Турция заблокирует НАТО в ответ на меры США за помощь России РИА «Новости»

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США начали готовить меры в отношении Турции за помощь России в обходе введенных против нее санкций. Объем торгового оборота с февраля 2022 года между двумя странами значительно вырос. Кроме того, через Турцию начали проходить нефтяные танкеры, в которых, по версии США, находится сырье с ценой выше установленного потолка. Главная сложность заключается в выборе мер в отношении Турции. Страна играет большую роль в НАТО и Черноморском регионе. Тем более, что без ответа любые меры не останутся.

Дилемма США

О подготовке США мер против Турции со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal в своем расследовании о целом флоте нефтяных танкеров, которые задействовали для продажи российской нефти выше установленного потолка.

Авторы сослались на открытые данные по судоходству и заметили, что российские корабли за последние несколько месяцев совершили более 100 остановок в турецких портах. Одновременно с этим крупный российский предприниматель, который занимается текстильной промышленностью, оказался судовладельцем. Причем исключительно нефтяных танкеров.

Выяснилось, что после доставки сырья в Турцию российскую нефть переливают и смешивают с другой. Тем самым, выводя из-под ограничений. Косвенным подтверждением этому стал рост цен на российскую нефть, который начался в начале лета.

РИА «Новости»

Анонимный источник среди американского дипломатического корпуса заявил, что сейчас решается вопрос о наказании Турции за помощь России в обходе санкций. Но пока дальше разговоров речь не пошла.

Собеседники подчеркнули, что действовать надо таким образом, чтобы сохранились санкции против России, но при этом ограничения против Турции оказались минимальными.

«Мы очень надеемся, что нам в итоге не придется вводить санкции против Турции из-за помощи России в уходе от ограничений. Мы работаем как с частным сектором, так и правительством, постоянно уведомляем их о вероятных рисках такого содействия», — сообщил американский дипломат, пожелавший сохранить анонимность.

Источники подчеркнули, что правительства США и Турции находятся на постоянном контакте по этому вопросу.

Важный игрок

Недовольство американцев сотрудничеством России и Турции вполне объяснимо, но никаких иллюзий о том, что оно может прекратиться, они не испытывают. Об этом «360» заявил политолог Александр Асафов.

Он пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже много лет подряд показывает себя в качестве самостоятельного игрока, который делает свое дело и не прислушивается к доводам, звучащим со стороны Запада. Он исключил возможность давления США на турецкого лидера.

РИА «Новости»

«В Черноморском регионе Турция остается сильнейшей страной НАТО и американцы это прекрасно осознают. Используется инфраструктура и участие флота и армии страны в совместных учениях, что тоже очень важно», — перечислил Асафов.

При этом политолог отметил, что американцы продолжат шантажировать Турцию непредоставлением самолетов-истребителей [F-35], дискуссия о которых ведется уже несколько лет. Также США могут косвенно влиять на экономику страны, где и курс национальной валюты сильно упал.

Политолог отметил, что Турция остается важным игроком в НАТО, что она еще раз доказала, встав на пути в альянс Швеции.

«Турция продолжит сотрудничество с Россией и не понесет никакого наказания. Потому в обмен на любые действия деструктивного характера Турция может поставить на стоп ряд важных для НАТО процессов. Американцы это осознают», — подытожил Асафов.