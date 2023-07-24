24 июля 2023, 02:18
Россия победила в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки — СМИ
WSJ: Россия продает нефть выше установленных Западом цен
Российская сторона реализует нефть выше потолка цен, который установили страны Запада. Об этом написало издание The Wall Street Journal.
По мнению американских журналистов, Москва смогла одержать победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки. По их словам, в последние дни стоимость на нефть торговалась выше западного ценового потолка, который ввели для лишения РФ средств на специальную военную операцию на Украине.
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Эксперты указали на то, что впервые с декабря прошлого года цена на нефть марки Urals превысила лимит в 60 долларов за баррель.
Морские перевозки российской нефти рухнули до рекордного минимума. Как сообщало агентство Bloomberg, по данным на 16 июля перевозки сократились до 3,1 миллиона баррелей в сутки. Это показатель на 270 тысяч баррелей в сутки ниже уровня, который зафиксировали в феврале.
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