Мир 24 июля 2023, 02:18 Россия победила в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки — СМИ WSJ: Россия продает нефть выше установленных Западом цен Pxhere

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Российская сторона реализует нефть выше потолка цен, который установили страны Запада. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

По мнению американских журналистов, Москва смогла одержать победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки. По их словам, в последние дни стоимость на нефть торговалась выше западного ценового потолка, который ввели для лишения РФ средств на специальную военную операцию на Украине.

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Эксперты указали на то, что впервые с декабря прошлого года цена на нефть марки Urals превысила лимит в 60 долларов за баррель.

Морские перевозки российской нефти рухнули до рекордного минимума. Как сообщало агентство Bloomberg, по данным на 16 июля перевозки сократились до 3,1 миллиона баррелей в сутки. Это показатель на 270 тысяч баррелей в сутки ниже уровня, который зафиксировали в феврале.