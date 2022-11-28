Эксклюзив 28 ноября 2022, 14:49 США бросили Европу на произвол судьбы Аналитик Колчин: Европе придется выстраивать политику в двух условиях из-за США Unsplash

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Действия США на Украине вынуждают страны Европы консолидироваться и в экстренном порядке создавать запасной план по внешней и внутренней политике. Об этом «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

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Далее — прямая речь.

Корыстные интересы США

Заявление бывшего главы Социально-демократической партии Германии показывает, что европейские элиты на протяжении всех этих лет знали, что Соединенные Штаты готовят украинскую армию к противостоянию с Россией. В первую очередь к наступлению на республики Донбасса.

Последствия для всей европейской экономики, которые наступили после начала специальной военной операции и введения санкций, оказались гораздо тяжелее и сильнее, чем могли себе представить европейцы.

Только после этих колоссальных потерь для экономик Европы стали очевидны корыстные интересы США

Американцы бросили союзников

Соединенные Штаты, очевидно, предполагали, что большую часть экономических издержек понесут именно страны Европы. Они не подготовили союзников к подобным угрозам. Фактически в условиях серьезного падения уровня производства и благосостояния в Европе, американцы, несмотря на рецессию, несут гораздо меньшие издержки.

Подобный исход событий настраивает европейские элиты Европы против Штатов и толкает страны Старого Света к консолидации внутри ЕС

Как раз экономический упадок Европы в этом году стал во многом плодом долгой и плановой работы США на Украине и в Европе. Теперь ей придется выстраивать планы и концепции экономического развития и безопасности в двух условиях.