Мир 28 ноября 2022, 07:48 Немецкий политик заявил, что США готовились к конфликту с Россией на Украине еще с 2014 года Экс-глава СДПГ Лафонтен: Штаты готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года РИА «Новости»

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Начавшийся еще в 2014 году по конфликт на Украине поддерживался с самого начала США. Об этом заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют», — сказал он.

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Политик считает, что Штаты смогли добиться охлаждения отношений между Россией и Евросоюзом, устранив при этом геополитического соперника в лице ФРГ. США таким образом получили возможность определять политику государств, входящих в ЕС.

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«И у меня есть ощущение, что США теперь осознают, что обломали себе зубы», — добавил он.

По его мнению, несмотря на военную помощь Украине Штаты не смогли одолеть «ядерную державу Россию». К тому же санкции против нее ударили в итоге по самому Западу.