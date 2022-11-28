28 ноября 2022, 07:48
Немецкий политик заявил, что США готовились к конфликту с Россией на Украине еще с 2014 года
Экс-глава СДПГ Лафонтен: Штаты готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года
Начавшийся еще в 2014 году по конфликт на Украине поддерживался с самого начала США. Об этом заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten
«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют», — сказал он.
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Политик считает, что Штаты смогли добиться охлаждения отношений между Россией и Евросоюзом, устранив при этом геополитического соперника в лице ФРГ. США таким образом получили возможность определять политику государств, входящих в ЕС.Лафонтен заявил, что Штаты теперь продают свой «грязный сланцевый газ», а оборонная промышленность США процветает. При этом, по его словам, американцы не смогли полностью привести в жизнь свой план против России.
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«И у меня есть ощущение, что США теперь осознают, что обломали себе зубы», — добавил он.
По его мнению, несмотря на военную помощь Украине Штаты не смогли одолеть «ядерную державу Россию». К тому же санкции против нее ударили в итоге по самому Западу.
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