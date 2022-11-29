Эксклюзив 29 ноября 2022, 15:32 Соскочить с «украинской иглы». Европа хочет увильнуть от гнева США с помощью кризиса Политолог Подлесный заявил, что Европа хочет освободиться от помощи Украине РИА «Новости»

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Европа будет вынуждена сократить помощь Украине из-за экономического истощения, сообщили китайские СМИ. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» отметил, что страны Евросоюза нарочито сгущают краски, чтобы воспользоваться кризисом как поводом и соскочить с «украинской иглы».

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Далее — прямая речь

Европа легко переживет зиму

Китайцы действуют в своей манере: наполовину — правду, наполовину — то, что нужно в данный момент сказать. Сейчас они говорят, что Европа сильно просела с вооружением, есть проблемы с энергоресурсами. Но думаю, это не совсем так.

Сейчас в той же Германии хранилища газа заполнены более чем на 90% и все серьезные специалисты говорят, что зимний период и весну западные страны пройдут спокойно, без катастроф. За это время, естественно, наладятся новые цепочки логистических поставок

Да, поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки и арабских стран будут очень дорогими. Но отнюдь не так критично для Евросоюза, как это подается. Хотя в экономике ЕС действительно есть реальные серьезные проблемы.

Большинство стран переживает подорожание энергоносителей, часть производств пытаются уйти в США, где им предлагается льготная оплата энергоресурсов. Однако в жалобах на это у европейцев есть политический расчет.

ЕС хочет порвать с Украиной

Когда Евросоюз говорит о том, что «все пропало — гипс снимают», это больше политический сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому. О том, что Европа устала помогать его стране и пытается, образно говоря, соскочить с «украинской иглы».

Под предлогом проблем европейцы стараются все-таки прекратить эту сумасшедшую поддержку Киева во всем: в передаче вооружения, боеприпасов, обмундирования и накачивании огромными финансовыми средствами.

Миллиарды, которые идут сейчас на Украину, предназначены на военные нужды, но немалая часть из них разворовывается. Неслучайно победившие на выборах в палату представителей США республиканцы хотят провести аудит переданных средств.

Это показывает, что американцы тоже пытаются уйти от безудержной накачки Украины в ущерб экономике самих Штатов. Поэтому китайские СМИ не совсем верно отображают реальную ситуацию: на деле это попытка ЕС и США «красиво» уйти от отношений с Украиной.

РИА «Новости»

Американцы у руля в Европе

Западные правительства четко понимают, что недовольство населения растет. Поэтому политики нарезают круги вокруг украинского процесса, пытаясь найти возможность для перехода на внутренний контур и сосредоточиться на проблемах своих государств.

Практически все европейские политики, которые имеют вес в своих странах, находятся под контролем США. Они вели работу в течение многих десятилетий: следили за карьерами, помогали, подталкивали, собирали компромат

Тому же нынешнему немецкому канцлеру Олафу Шольцу американцы помогли через НКО получать стипендии, стажировки, образование, продвигали по партийной лестнице, давили на бывшую тогда канцлером Германии Ангелу Меркель.

Шольц уже сам практически стал американцем, как и многие другие европейские политики. Такие люди не могут открыто сказать Соединенным Штатам, что из-за недовольства народа придется свернуть помощь Украине.

Зато, прикрываясь экономическим кризисом в Евросоюзе, можно не бояться объясняться с заокеанским хозяином. Кроме того, это возможность, как предполагают политики, хотя бы в каких-то в каких-то вопросах выйти из-под контроля американцев и уцелеть.

США уничтожают конкурентов

Противостоящие между американцами и европейцами были и всегда будут. Европа до последнего времени оставалась крупным финансово-экономическим центром. А США хотят быть эдакими «главнюками» мира, как говорил Михаил Задорнов.

Европа для США до недавнего времени была сильным конкурентом, который обладал консолидированными возможностями реально противостоять американской экономике во многих отраслях.

Соединенные Штаты делали и будут делать все для того, чтобы Европа превратилась из конкурента в полного вассала. Ее экономика должна даже не работать, а теплиться, чтобы не было народных волнений и бунтов

Американцы в буквальном смысле уничтожают всех конкурентов. Тот же Муаммар Каддафи был растоптан и уничтожен только потому, что он попытался отказаться от доллара и хотел выйти из-под американского влияния.

Почему против России развернута и спровоцирована ситуация, когда пришлось начать СВО? Это тоже попытка уничтожить Россию как конкурента. По той же причине у Вашингтона с Пекином напряженные отношения в экономической области.