Мир 29 ноября 2022, 09:19 Европейские члены НАТО из-за помощи Украине остались без оружия Global Times: НАТО сократит военную помощь Украине из-за собственного дефицита РИА «Новости»

Читать 360tv в

Члены НАТО, особенно европейские страны, истощили свои запасы оружия и не смогут помогать Украине в том же объеме, что и раньше. Global Times предупредила в редакционной колонке, что альянс сократит военную помощь и подтолкнет киевский режим к переговорам с Россией.

Журналисты из Китая уверены, что только непрерывная поддержка Запада может помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому выстоять в конфликте с Россией. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что она дорого обходится европейцам. Они расплатились ростом цен на продукты и электроэнергию. По его словам, примерно 20 стран альянса из 30 уже исчерпали свои возможности. США тоже могут потерять интерес к Украине, ведь на выборах в палату представителей победили республиканцы.

Реклама

Эксперт по исследованиям США и научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян сказал, что НАТО столкнется с давлением общества. Не только Украину, но и саму Европу ждет трудная зима.

Реклама

Поставки оружия станут для альянса непосильным бременем, и политики решат их сократить до символических объемов, чтобы не остаться без поддержки избирателей, считает Люй Сян. Он предупредил, что впоследствии Запад согласится на переговоры с Россией.