Байден оценил угрозу применения ядерного оружия: что он имел в виду | 360°

Мир 07 октября 2022, 18:33 Поделиться Telegram

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Viber Хорошая мина при плохой игре. Слова Байдена о ядерном оружии — попытка набрать очки Политолог Кошкин: заявления Зеленского об ударе по России вписываются в мировоззрение США Источник фото: РИА «Новости»

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Мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с угрозой применения ядерного оружия, заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. По мнению политологов, американский лидер поднимает эту тему для того, чтобы набрать очки перед грядущими выборами в конгресс. Кроме того, Вашингтону будет выгодно, если в Европе развяжутся боевые действия: так американцы смогут решить свои экономические проблемы.

Сигнал от Байдена

Джо Байден заявил, что «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина. Тот якобы не шутит, когда говорит о возможном применении тактического ядерного оружия, утверждает хозяин Белого дома. По его словам, такой вариант развития событий приведет к Армагеддону.

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«Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе», — сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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При этом Владимир Зеленский призвал НАТО «превентивно» атаковать, вместо того чтобы «ждать ядерных ударов от России». Заявление прозвучало 6 октября, во время выступления украинского лидера в австралийском Институте Лоуи по видеосвязи.

Хорошая мина при плохой игре

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин напомнил «360», что западные государства испытали шок, когда Россия объявила частичную мобилизацию, а затем в ее состав вошли четыре бывших субъекта Украины.

«Если говорить их языком: коллективный Запад проиграл Путину геополитическую партию. Чтобы держать хорошую мину при плохой игре, они переключились на опасность применения ядерного оружия со стороны России», — объяснил Кошкин.

Источник фото: РИА «Новости»

Штаты пытаются выставить Россию агрессором, готовым устроить апокалипсис. Такая риторика необходима Байдену перед грядущими выборами в конгресс.

По словам Кошкина, американские власти обсуждают использование ядерных вооружений для того, чтобы развязать боевые действия в Европе — тогда они смогут решить все свои экономические проблемы и оставаться гегемоном. Страшных последствий для ЕС в Вашингтоне при этом не видят, полагая, что союзу хватит денег на восстановление.

Что касается призывов Зеленского о превентивном ударе по России, то эти слова вписываются в мировоззрение американцев. Эксперт напомнил, что США и Великобритания стремятся создать условия для продолжения конфликта на Украине. Они также хотят, чтобы Россия и НАТО начали противостоять друг другу.

«Идеи Джо Байдена и высказывания Владимира Зеленского гармонируют. И президент США, и неонацист Зеленский подпевают друг другу», — заключил Кошкин.

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