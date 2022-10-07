Зеленский призвал НАТО ударить по России до применения ею ядерного оружия | 360°

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Зеленский призвал НАТО ударить по России до применения ею ядерного оружия

Лидер Украины Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО «превентивно» атаковать, вместо того чтобы «ждать ядерных ударов от России». Заявление прозвучало во время выступления украинского лидера в австралийском Институте Лоуи по видеосвязи.

«Что должен делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. <…> Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России», — произнес Зеленский.

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Он указал на то, что нужно «пересмотреть использование своего давления».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал все страны обратить внимание на эту речь. Представитель Кремля подчеркнул, что «США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева», и поэтому они должны «нести ответственность за заявления Зеленского». Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова назвала украинского президента «монстром, руками которого могут уничтожить планету».

Владимир Зеленский

НАТО

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