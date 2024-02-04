Эксклюзив 04 февраля 2024, 05:11 Скандалы вокруг «Би-2» и отстранения Валиевой. Мария Захарова раскрыла правду о группе и гибридной войне против России Захарова: США заложили в программу нанести максимальный урон России Телеканал «360»

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Эта неделя запомнилась скандалами с депортацией из Таиланда группы «Би-2», а также отстранением на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой. Ведущая «360» Екатерина Малашенко обсудила с официальным представителем Министерства иностранных дел Марией Захаровой эти события, а также узнала о том, что на самом деле представляют из себя западные дипломаты. Это вторая часть большого интервью, посвященная последним новостям. Первую часть можно прочитать здесь.

Негуманитарная история

Скандал вокруг группы «Би-2» набирает обороты. Музыканты пожаловались на «русский след» при этом сами нарушили тайские законы. Какое участие российский МИД принимал в этой ситуации?

— Много скандалов в этой сфере, которая должна была быть гуманитарной, дарить людям радость. А получается как-то не очень. Мы видим, как страны, в которые приезжают представители шоу-бизнеса, поддерживающие ВСУ, занимающиеся сбором средств, проведением концертов или мероприятий для нужд киевского режима, воспринимают этих людей токсичными.

По одной причине, количество терактов и экстремистских действий ВСУ и киевского режима становится зашкаливающим. Поэтому многие страны-организаторы, частные промоутеры отказываются от взаимодействия с ними.

РИА «Новости»

С «Би-2» другая история, которая многими была извращена. Кто-то делал это сознательно. Мы опубликовали опровержение, потому что появилось зашкаливающее количество материалов на сайтах, в соцсетях и в западных СМИ о музыкантах, которые в Таиланде попали, мягко говоря, в неприятную историю.

Она была связана только с тем, что они нарушили местное миграционное законодательство. Просто оформили неправильно визы. Концертную деятельность они должны были вести в соответствии с тайским законодательством по другому типу. То есть, нарушили миграционные законы. Это достаточно распространенная претензия, потому что гастрольная деятельность была активной.

В соответствии со всеми нашими обязательствами им предоставили возможность встретиться с нашим консулом, от которой они сами отказались. Ни о каких вопросах, которые приписывали российским дипломатам, требований о выдаче или высылке, речи не идет, даже повторять этот бред не хочу.

Другое дело, чтобы не показаться незаконопослушными и не запомниться аудитории в качестве людей, которые нарушили закон, возможно, кто-то решил эту историю обернуть вот в такую сторону. Здесь вопрос к средствам массовой информации, все-таки факты есть. Стоит послушать позицию тайской стороны о нарушениях миграционного законодательства.

Как так получилось, что израильское гражданство есть только у двоих представителей группы, а в Израиль улетели пятеро или шестеро?

— Это вопрос к ним и их адвокатам. От поддержки российского консула, обязанного прийти к любому задержанному гражданину, они отказались. Дальше — вопрос к тем, кто занимался их, не знаю, пиаром или рекламой.

Спорт стал способом войны

Против России продолжается гибридная война. Последнее решение — дело Валиевой, которую лишили всех званий и отстранили на четыре года, наша сборная лишилась золота. Как мы можем защитить наших спортсменов?

— Я благодарю за то, что вы назвали вещи своими именами, потому что часто слышу смягченные формулировки про неузаконенные санкции. Это настоящая гибридная война, в которой, с точки зрения Запада, нет никаких правил. Под руку идет все, что только можно. Они себе в программу заложили нанести нам максимальный урон.

РИА «Новости»

Это все часть большой глобальной гибридной агрессии против России. Началось это задолго до сегодняшнего дня, наши спортсмены ощутили на себе это одними из первых.

Был бойкот наших Олимпийских игр, отказ в приглашении на соревнования, невыдача виз, отъем медалей. Потом они перешли к оскорблениям, дискриминации и, как они считают, маргинализации путем навешивания ярлыков через обвинения в допинге. За последние десятилетия это приобрело дикие формы в контексте спорта.

Сейчас в нашей стране будут проводиться международные спортивные соревнования. Они пройдут, приедут гости, спортсмены, будут результаты, награды, зрители. Все продолжит развиваться.

Разрушительная мысль Запада пошла еще дальше. Они считают возможным говорить всему миру, что к нам нельзя ехать на наши соревнования. Я думаю, а есть ли предел глупости, подлости и какому-то расчеловечиванию?

Это уже не только про то, что они не могут пережить конкуренцию, не только про то, что нам давно они отвели место не на пьедестале, а мы где-то внезапно воспряли и задаем тон в мировом спорте. Это про то, что они уже не могут остановиться. Они настолько попали в окно Овертона, в черную воронку, что из нее нет выхода.

Они же понимают, что разрушают мировой спорт, они же не нам хуже делают, это прямо и косвенно касается их спортсменов, которые не конкурируют в нормальной среде. Есть выражение — ставка больше, чем жизнь. Вот это та самая ставка, это не принцип, который лежит в основе культуры, это принцип ради принципа.

Получается палка о двух концах: не стоит ехать на игры чтобы не участвовать в вакханалии, которую они устраивают вокруг нашей страны, с другой — это значит сдаться и поддаться на их провокации?

— Первое слово должно быть у наших спортсменов, наших тренеров, сборных, федераций и так далее.

Второе — выстраивание нашей внутренней системы проведения спортивных мероприятий, в том числе международных.

РИА «Новости»

Третье — это уникальный эксперимент, который предлагает Россия — сочетание классического спорта с киберспортом. Это соревнования, которые пройдут у нас в стране. Это вызов человечеству, мы сами себя вызвали на преодоление.

Сейчас в медицине есть целое направление по изучению последствий использования детьми игр и гаджетов и влияния этого на организм. Появились заболевания которые связаны с тем, что ребенок сидит и целыми днями играет.

Наш вызов в том, чтобы не запрещать этот вид досуга, а сочетать со спортом традиционным. Возможно это станет ответом на тот вызов, с которым человечество пока справиться не может.

Сброшенные маски дипломатии

Если бы мария Захарова не стала дипломатом, то кем?

— Вы считаете нужным обсуждать это накануне дня дипломатического работника? Этот праздник тоже стал вызовом, он стоит того, чтобы воздать должное и профессии, и ее выдающимся представителям.

Давайте не будем думать, кем бы мы стали, если бы не стали дипломатами. Здорово, что мы стали. Это прекрасная, интереснейшая профессия, уникальная и трансформирующаяся в ногу со временем, вызывающая разные эмоции, в том числе негодования.

У меня это произошло в 2005 году, когда меня направили на работу в межпостпредство при ООН и я впервые оказалась в консультационной комнате Совета Безопасности. В прекрасном красивом круглом зале, где идут заседания.

MFA Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press / РИА «Новости»

А есть еще небольшая комнатка буквально в нескольких метрах — это зал консультаций, там стол не круглый, а овальный, хотя принцип рассадки такой же. Там проходят те самые баталии, которые не видны глазу.

Когда я первый раз там оказалась и увидела тех людей, которых мы видим со стороны западных стран, которые с микрофонами говорят о правах человека, необходимости преодолеть все кризисы и конфликты, уменьшить страдания, поделиться, и когда ты всех видишь без этой маски, а в агрессивном рывке, ты понимаешь, что суть их заключается в выгоде от сделки. Вот тогда у меня случилось прозрение или шок. Это было незабываемое ощущение.

Я помню первые заседания, где я участвовала как сотрудник постпредства. Я не могла надышаться, мне не хватало воздуха и поражало лицемерие, которое мне открылось в эти недели.

Это целый сонм чувств от восторга до проклятия. Ты не можешь поверить, что ты это слышишь, когда видел этих же людей, которые с микрофоном взывают к совершенно другому. Разница в их высказываниях в нескольких метрах и минутах. Мир переворачивается и ты понимаешь его изнанку.

Правила жизни Марии Захаровой

Дипломат будущего с другими сложностями столкнется или базиса достаточно?

— Дипломат будущего формируется каждый день. Чтобы не стать дипломатом прошлого, нужно каждый день много читать и документов, и прессы, и художественной, исторической литературы. Не бульварных романов, а классику.

Дипломат закладывается в процессе работы. Появляются новые технологии, научные открытия, новые философские концепции. Это составляет суть и ткань международных отношений.

РИА «Новости»

Экология — я помню, когда мы учились, эта тема не была в повестке, а потом раз — и все меняется, становится темой глобальной. Как и темы противодействия пандемии, тогда вообще мир проходил это все совместно. Таких вещей появляется очень много.

Что будут читать будущие дипломаты?

— У меня большое количество литературы закачанной на папки и в телефоны, что-то иногда появляется из литературы художественной. Сейчас я приступила к книге, которая выйдет только в будущем. Мне автор прислал книгу для того, чтобы получит мое мнение еще до выхода книги. В моем случае, к сожалению, художественная литература — это вторичное.