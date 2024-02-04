Эксклюзив 04 февраля 2024, 03:48 «США поставили на Украину и проиграли». Мария Захарова — о лжи и ошибках Запада, роли Зеленского и переговорах Захарова: украинцы выбрали Зеленского президентом мира, а он их продал Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Ложь стала главным оружием Запада в борьбе с Россией и не только. Как взращивали образ президента Украины Владимира Зеленского, что о нем узнал весь мир, который теперь направляет в страну безумные деньги, в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она объяснила, в чем схожесть Украины и Венесуэлы и возможны ли мирные переговоры. Это первая часть большого интервью дипломата, посвященная внешней политике и международным отношениям.

Манипуляции Запада

Под Белгородом сбили самолет Ил-76. Уже доказали, что его сбили американской ракетой, полученной ВСУ. Как мы будем доказывать миру, что это действительно Украина сбила самолет?

— Наши следственные органы предоставили необходимые материалы. Самое интересное, как формулирует Запад: «Как вы сделаете так, чтобы вам поверили?». То есть насколько они далеко от любой правовой процедуры, любого правового сознания, если они не говорят: «Предъявите доказательства, давайте обменяемся информацией». Нет, они через журналистов и представителей в международных организациях формулируют свой тезис. Это и есть доказательство, что страны Запада врут бесконечно, когда обвиняют нас. Они не предъявляют фактов, а делают так, чтобы им поверили.

vk.com / newsbelgorod / / Global Look Press

Когда речь идет об официальных обвинениях, есть доказательная база, на которой можно выстроить свою позицию. Они так не делают уже давно. Список бесконечен: Солсбери, малазийский Boeing, ситуация с Ryanair в аэропорту Минска.

В последнем случае Белоруссию обвинили, что все было сделано не по правилам. Хотя страна привела все: переговоры диспетчеров, последовательность действий с опорой на международные документы. Это неинтересно, а интересно лишь одно — использовать психологические и политические методики, чтобы заставить поверить.

Как им удается убедить мир в своей позиции без доказательств?

— Я еще с конца прошлого года говорила о том, что обязательно опубликую материал, как они это делают с помощью колоссального количества денег для пиар-компаний и рекламных агентств, которые занимаются этой неприглядной деятельностью. Они рекрутировали СМИ, но все зашло уже дальше.

Был такой фильм «Хвост виляет собакой», где придумали историю о несуществующей катастрофической ситуации, чтобы спасти рейтинги американских политиков. Тогда они устроили съемки в павильонах несуществующего конфликта, выдавая его за документалистику. Сейчас все еще хуже.

Это во многом креатив глобальных англосаксонских пиар-агентств, которые понимают, что если все будет нормально, мир будет развиваться нормально, то деньги, которые они получают, просто перестанут приходить. Нужно бесконечно устраивать возню, чтобы требовать больше денег. Поэтому тут уже не «Хвост виляет собакой», а «хвост» один остался, а «собака» в него превратилась.

Конфликт между Зеленским и Залужным — это продуманная информационная история для зарабатывания денег и привлечения внимания?

— Таких вещей мы видели немало, которые касаются киевского режима. Давайте начнем чуть раньше и вспомним, как вообще в международном формате появился Зеленский. Вы помните эти съемки на хромакее? Его же снимали в начале 2022 года, чтобы дальше его образ можно было использовать где угодно.

Я сейчас говорю не сценарий будущего фильма, это то, что мы видели. Это факт, который подтвержден документальными кадрами. Они не считали нужным это скрывать.

APUkraine/ twitter.com / Global Look Press

Потом придумали образ: вроде бы и не военная форма, но и милитари стиль, военизированный, чтобы показать Зеленского особой фигурой, которая вроде бы как и не принадлежит к военным, но относится к силовикам. Это нужно для того, чтобы они его хоть как-то воспринимали.

Когда Зеленский приезжал на передовую и общался с бойцами всех бандформирований, террористических организаций. Помните, как он «Азову»* сказал: «Я вам не лох» или что-то такое.

Он пытался доказать им, что он президент, сила, что он может, а они его не воспринимали. Начали работать креативные структуры, чтобы создать образ, который будет жить в телевидении, в газетах, в интернете.

РИА «Новости»

Дальше его начали пропускать через бесчисленное количество конференций, общественно-значимых мероприятий, вручение каких-то премий, музыкальные конкурсы, кинофестивали, чтобы навязать этот образ аудитории. Не все интересуются политикой, тем более, если что-то связанное с трагической ситуацией, и вот такими вот форматами благодаря пиар технологиям они внедряли его в сознание широких масс.

Такими же технологиями, чуть проще или чуть посложнее Штаты, англосаксонский мир и натовские структуры пользуются для навязывания своей пропагандистской стратагемы. И режим Зеленского — один из ярчайших тому примеров.

Потерянное общество

Украинские общество сильно оторвано от того, что происходит. Но рано или поздно розовые очки, которые надели на людей, упадут.

— Украинское общество раздроблено и представляет сегментированные фрагменты. Есть люди, которые уехали с одним мироощущением, столкнулись с реальностью западного рая, потом услышали в свою спину заявления киевского режима, что они не имеют права получать даже пособия этих стран, или что, получая их, они должны тут же возвращать их киевскому режиму, это одна часть.

РИА «Новости»

Вторая часть людей, которые остались там, на земле, которую контролирует киевский режим, не просто запуганы, они затравлены. Они понимают, что выход за продуктами может обернуться невозвратом домой.

Это началось не сейчас. Это происходило, когда людей прибивали к столбам, обливали красками, химикатами. Все делалось с подачи властей. Они начали эту травлю. А потом людей стали массово запихивать в автозаки, автобусы, машины, и несмотря на крики и слезы, просто увозили. Люди загнаны в угол, их пускают в мясорубку, и они это понимают.

Я когда услышала это выражение — лучше и не скажешь: «отлавливают как скот и загоняют на убой». Какого реалистичного и неангажированного взгляда вы от них ждете? Не дай бог себе представить, в каких условиях живут эти люди. Это граждане другой страны, к сожалению, ассоциированные с идеологией, которая носит националистический оттенок, но то, что они переживают, не пожелаешь даже самому лютому врагу.

Я напомню, Зеленского выбирали как президента мира, президента-объединителя, демократа, так или иначе человека особого взгляда, потому что он был между поколениями. Он имел возможность выражать мнение разных людей, разных культур. Его задача была через это объединение прийти к миру.

Сейчас в ВСУ рассматривается новый законопроект о жестокой мобилизации. Как вы думаете, какую реакцию он вызовет в запуганном обществе и будет ли соблюдаться?

— Вы начали с информации, которая циркулирует вокруг возможных перестановок внутри киевского режима. Это же не только связано с ВСУ, но и с другими перестановками, которые то случаются, то обсуждаются. Людей никто не спрашивает, им никто ничего не объясняет.

РИА «Новости»

Все это нужно только для одного — чтобы любым способом добиваться целей, то есть получать любую помощь, материальную или техническую от спонсоров. Они понимают, что Штаты сейчас не в лучшей позиции из-за целого букета собственных проблем.

Они понимают, что США давят на ЕС через натовские структуры напрямую через тех политиков, которых Вашингтон приводил к власти. Это первая цель всех этих статей, внутренних разборок и так далее — сделать все, чтобы выклянчить еще что-нибудь, не важно как — устно, реально, чтобы психологически продержаться. Все знают, что нет никакой экономики, промышленности, самостоятельности, не то что независимости, а просто самостоятельности.

Страна разваливается буквально по частям. Только информация, что деньги будут, деньги идут, есть решение, что в течение какого-то срока они появятся, вот этой информации нужно добиваться с точки зрения киевского режима, чтобы держать этих людей.

Вторая цель подковерных игр — это влияние на собственное население. Делать вид твердости власти, создавать ощущение каких-то телодвижений и каким-то образом влиять.

Командиры ВСУ считают что новые правила недостаточно жесткие, есть предложение — не вышел из машины, прострелил колено. Какова вероятность что и до такого дойдут?

— Это уже существует. Другой вопрос будет ли это узаконено? Мы сегодня вспомнили как привязывали к столбам, как вытаскивают из учебных заведений. Это уже даже снимали на камеру телефона. Вы представьте, что происходит вне камеры? Там настоящий ад. Поэтому вопрос, будет ли это узаконено, я не знаю.

Я не уверена, что на Украине вообще действуют законы. Они вносятся, переносятся, меняются на протяжении всех этих лет с космической скоростью. Сейчас там абсолютный хаос и идет процесс распада всего, процесс агонии.

РИА «Новости»

Вспомните более-менее для них благополучные. Что они делали с языком? Одни приходили и отменяли русский, а вторые говорили, что это странно, что все на нем говорят и думают. Придавали ему какой-то статус. Поэтому они к этому и пришли.

Это масштабный переворот в общественном сознании, который нельзя допускать просто потому, что на Банковую приехали и отдали чемодан денег. А они это делали. Им все равно. Они и сейчас зафиксируют все что угодно. Им нужно показывать, что работа идет, чтобы отвлекать людей, чтобы они не поняли, что на Украине находятся в безвыходной ситуации.

Люди на территории Украины в подавляющем большинстве думают на русском. В том числе те, кто избирается и приходит к власти. Вы видели материалы из окопов ВСУ, они там на каком языке изъясняются, я уже не говорю, матерятся. Все на русском.

Украинские политики на протяжении десятилетий не могли прийти к общему очевидному знаменателю и сказать, давайте хотя бы русский вторым языком оставим пока не выучим первый. Они же даже по этому вопросу не могли друг с другом договориться из-за коррупции, которая достигла огромного размаха.

Представительница СМИ в одной из стран западной Европы разговаривала с сотрудником туриндустрии и задала вопрос о том, как идут дела без русских туристов. Ей ответили — вы знаете, это невосполнимая потеря, но так или иначе мы выезжаем за счет украинцев.

Когда мне это рассказали, было не смешно, а жутко. Как только МВФ принимал решение о направлении очередного кредита, мы примерно отсчитывали две недели и через это время приезжали представители бомонда, связанного с Банковой и киевским режимом. Все топовые магазины окучивали и уезжали. Они знали, что эти деньги им будут поступать. Это открытая коррупция, которая застилала глаза.

Это когда люди подошли к обрыву, а в глазах цифры и денежные знаки не позволяли не сделать последнего шага. Они за эту подачку готовы были продать все, да и продали: Родину, историю, культуру, язык, будущее своих детей.

Провальные проекты «Украина» и «Венесуэла»

Получается Запад контролирует ситуацию?

— Все играют в свои игры. В США предвыборный год, они поставили все на Украину. В международном плане это был проект, который должен был сыграть. Прекрасно сформулированные лозунги, сформированная международная концепция по изоляции России, консолидация натовского сообщества для отпора.

Они хотели показать на практике, как можно быстро слепить Украину на новых основах, рассказать, что это демократическое государство. Белый дом вложил очень много денег. Причем это происходило не только сейчас, в годы правления Байдена, но и Обамы.

В год, когда во всем мире должны были наблюдать результаты американского проекта под названием «Украина», все закончилось настоящим коллапсом.

Нам сложно понять, но для них это действительно важно — бесконечное обсуждение деятельности на страницах ведущих газет, репортажи — создание ощущения, что там происходят какие-то свершения. Это же дичь, и мы понимаем, что там происходит. Это видят и сами украинцы, и страны вокруг нее, и на других континентах. А в Штатах все делается через их пиар агентства, через аффилированные СМИ, чтобы создать то самое ощущение.

РИА «Новости»

Еще пример. Не только Европой единой жив Белый дом в своем концептуальном планировании. Есть Латинская Америка, которую они, к сожалению, до сих пор воспринимают как свой задний двор.

Штаты на примере Венесуэлы хотели построить антигосударство, даже не сместив режим. Они же начали его строить, придумали историю, что там прошли выборы, которые закончились победой не Мадуро, а лжепрезидента Гуайдо.

Взяли молодого человека, его жену и начали воспринимать как реально действующего президента, показывали по телевидению, брали интервью, заключали сделки. Сказку закончили, когда ему отказали в контакте с Белым домом. И страна выстояла только потому, что народ не поверил в антигосударство, которое пытались навязать.

Страницу Украины, как и Венесуэлы, рано или поздно перевернут?

— Это происходит уже сейчас. Вот это цепляние за эту возню со стороны Запада необходимо только потому, что там выборы. Они настолько включились за два года в эту тему, прошили все, что у них есть: историю, культуру, гуманитарную сферу, общественную жизнь. Они подчинил все своей идее.

Республиканцы на каждом углу кричат, что проект «Украина» провален и это вина Байдена. В этом есть доля правды. Удастся ли это доказать американскому обществу?

— Давайте опираться на то, что мы видим на протяжении многих лет. Республиканцы были на международных площадках и мы им говорили о том, что творится в Донбассе и к чему это приведет, если этот страшный эксперимент не закончится.

Unsplash

Другое дело, что им ничего не давали делать. Последние четыре года республиканцев сопровождали скандалы, обвинения и суды. Они занимались собой. Если раньше они меняли режимы, то сейчас ситуация за счет развития СМИ ставит перед ними новые задачи.

В этом году у кого больше шансов занять Белый дом?

— Пусть решает американский народ, это не ко мне вопрос.

Переговоры России и Украины. Есть ли шанс?

Наша страна в последние два года говорит о необходимости дипломатического выхода из конфликта. Сейчас 2024 год, можно ли говорить о какой-то вероятности переговоров?

— Как только мы в 2022 году получили запрос от киевского режима о переговорах, его приняли и приступили к выборке соответствующих договоренностей. Как только подошли к конкретике, тут же британцы надавили на киевский режим. По признанию самого же Киева, был [занимавший тогда пост премьер-министра] Борис Джонсон.

Спустя несколько месяцев под давлением США приняли указ, подписанный Зеленским, о том что он сам себе запрещает ведение переговоров с Россией.

РИА «Новости»

Все это шло на фоне заявлений Борреля и Столтенберга, которые говорили, что только поле боя, только сражение и никакого мира. Потом они начали говорить, что мир между Россией и Украиной — ошибка, а потом Украина стала выгодной сделкой.

Вот реальность, которую сформировал Запад, когда перегнул и переломил желание людей, которые представляют Украину, как-то выйти из сложившейся ситуации мирным путем. Нужно смотреть на источники и понимать, что западные СМИ, через которые это все вливается и вбрасывается, отмываются и выдаются для дальнейшего цитирования.

Все же, на каких основаниях мы сможем договориться?

— У нас есть четко поставленные цели и задачи, которые сформулировал президент. Это и есть основы нашего подхода. Под них подведена историческая база, фактурно-доказательная и современная, все рассказано и показано.

Помимо информации, связанной с конкретными данными и цифрами, есть просто ситуация, которую мы наблюдали восемь лет, пытаясь привлечь внимание международного сообщества политическими способами. Мы разрабатывали Минские договоренности, пытались сделать так, чтобы они реализовались, мы делали все необходимое и возможное, поэтому этот вопрос не к нам.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация