Гагаузия в составе Молдавии: отношения между автономией и властями | 360°

Мир 12 сентября 2022, 21:25 Поделиться Telegram

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Viber Власти Молдавии способны подавить протесты в Гагаузии силой. До появления новой горячей точки остался один шаг Писатель Станислав Тарасов: Молдавия может использовать войска для подавления протестов Источник фото: РИА «Новости"/Родион Прока

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Власти Молдавии начали перебрасывать войска в Гагаузию. Информация об этом появилась в Telegram-каналах. Местные жители делились в социальных сетях фото и видео с колонной военной техники. Автономный регион требует все большей государственности, а местное население выходит на антиправительственные митинги. Не исключено, что власти пойдут на силовой разгон протестов, но этот шаг будет крайне недальновидным.

По данным Telegram-канала WarGonzo, власти Молдавии начали переброску тяжелой военной техники в Гагаузию. Местные жители опубликовали фото и видео с машинами.

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Telegram-канал «Гагаузская Народная Республика» связал это с готовящимся митингом в автономии.

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«В Сети появляются видео с переброской тяжелой военной техники в Кишиневе и Гагаузской автономии Кагуле. Это, наверное, из-за того, что 18 сентября будут масштабные митинги», — написали авторы поста.

Ранее в регионе проходили антиправительственные митинги. Жители недовольны ростом цен на продукты и газ. Протестующие критиковали президента Майю Санду и требовали переговоров с Россией по поводу цен на энергоносители. Депутат Народного собрания Гагаузии на одной из акций заявил, что, возможно, скоро россиян будут встречать с калачом, писала газета «Коммерсант».

После этого в Гагаузию отправляли спецназ, который проводил учения.

РИА «Новости»

Сторонники оппозиционной партии «Шор» провели 9 сентября многотысячную акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе и запланировали еще одну на 18 сентября.

Напряженный регион

Гагаузия — регион Молдавии с особым правовым статусом и автономией. У него есть свои глава и парламент, Народное собрание. В Гагаузии три официальных языка: гагаузский, молдавский и русский. А население поддерживает Россию, в отличие от других частей страны, где также встречаются прозападные настроения, писал Rubaltic.ru.

Источник фото: РИА «Новости"/Родион Прока

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил «360», что отношения между регионом и Молдавией ухудшились. Власти страны и Запад подозревают, что Гагаузию будут использовать как плацдарм в случае выхода России на границы Молдавии в ходе специальной военной операции.

«Если посмотреть на выступление Майи Санду, то можно понять, что она крайне не доверяет своим собеседникам, а у Кишенева, и у Запада есть меры по ограничению для региона», — рассказал Брутер.

Однако гагаузцы не хотят, чтобы власти страны ими как-то руководили. Специалист напомнил, что членство Гагаузии в Молдавии носит договорной характер. Предполагается, что республика не вмешивается в дела автономии.

Второе Приднестровье

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», писатель Станислав Тарасов рассказал «360», что сейчас отношения между Гагаузией и молдавскими властями напряженные до той степени, что автономия может стать для властей вторым Приднестровьем. Он также отметил, что не только Россия, но и Турция поддерживают Гагаузию.

«Гагаузия требует от властей более четкой государственности. А Молдавия, наоборот, потенциально теряет ее. Главное, чтобы правительство не пошло на вооруженную конфронтацию. Если Кишинев пойдет на это, то приблизит свое крушение», — рассказал Тарасов.

Специалист не исключил, что военную технику могут использовать для подавления протестов. Такие действия молдавских властей будут недальновидны, и в результате на карте может появиться новая горячая точка.

Владимир Брутер тоже отметил, что власти республики могут попытаться подавить протесты с помощью военной техники. Но если же они станут массовыми, то оружие им не поможет. По мнению специалиста, власти Молдавии все же не решатся ограничить автономию Гагаузии.

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