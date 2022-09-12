Власти Молдавии перебросили войска в Гагаузию | 360°

Мир 12 сентября 2022, 13:57 Поделиться Telegram

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Viber Власти Молдавии перебросили войска в Гагаузию Telegram-канал «ГНР» сообщил о переброске тяжелой техники из Кишинева в Гагаузию dvidshub.net

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Колонну военной техники заметили по дороге в Гагаузию. Жители Молдавии сообщили об этом в соцсетях. Telegram-канал «Гагаузская Народная Республика» связал происходящее с готовящимся митингом.

«В Сети появляются видео с переброской тяжелой военной техники в Кишиневе и Гагаузской автономии Кагуле. Это, наверное, из-за того, что 18 сентября будут масштабные митинги», — написали авторы поста.

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Военные грузовики провезли по меньшей мере три гаубицы. На сайте Минобороны Молдавии информации о такой операции нет.

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Жители республики с весны устраивают акции протеста, сообщил RT. Они протестуют против прозападной политики президента Майи Санду, роста цен на газ и продукты, общего снижения уровня жизни.

Сторонники оппозиционной партии «Шор» провели 9 сентября многотысячную акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе и запланировали еще одну 18 сентября.

В июне наряду с Украиной Молдавия получила статус кандидата в члены Евросоюза.

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