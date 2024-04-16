Эксклюзив 16 апреля 2024, 16:29 «Шведский стол». Зачем США разделили законопроект о помощи Украине и Израилю Блогер «Голос Мордора»: Джонсон пытается угодить демократам и республиканцам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Представитель конгресса Майк Джонсон предложил разбить на части законопроект по помощи Украине и Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону и проект о конфискации активов России в пользу Украины. Отчасти он сделал это для того, чтобы всем угодить и сохранить за собой пост, предположил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон — очень хитрый человек, конечно. И очень хочет усидеть на своем месте, отлично понимая, что лишиться его может молниеносно, как его предшественник.

Майк Джонсон не против помощи Украине. Скорее даже за, о чем он неоднократно говорил. Но Майк попал в очень неприятную ситуацию, когда ему хочется угодить абсолютно всем, остаться при этом чистеньким и беленьким, да еще не лишиться поста.

«Слили все в одно ведерко»

С одной стороны давят вредные трамписты, которые категорически не хотят помогать Украине, но при этом готовы отдать Израилю все, что у них есть. С другой стороны — демократы, для которых Украина является собственным бизнес-проектом, а вот к Израилю отношение неоднозначное, особенно у левого крыла партии. Единственная точка соприкосновения республиканцев и демократов — Тайвань. Потому что Китаю гадить они мечтают примерно одинаково.

Кроме этого, есть вопросы охраны границы и иммиграции, по которым у республиканцев и демократов примерно противоположные взгляды, и финансирование собственной армии.

И вот перед мистером Джонсоном лежит все это… в одном законопроекте. Это некоего рода дериватив, когда прибыльные акции на биржах смешивают с мусорными и очень рисковыми, а потом продают одним пакетом. В итоге мусорные акции убивают и акции прибыльные. Надо отдать должное Майку: сильный духом человек — выдержать такое. И ему в голову приходит изящная и простая идея — разделить этот законопроект на отдельные части, чтобы все голосовалось отдельно.

Украина, Израиль, Тайвань, армия — пусть каждый получает то, что ему больше нравится. Понятно, что в Белом доме в ярости, потому что они и слили все в одно ведерко, чтобы на базаре его купили целиком, не рассматривая по отдельности, что там.

И по большому счету Майку Джонсону вообще плевать на Украину, Израиль или Тайвань. Не плевать ему на одно — свою должность спикера. И вот тут он, прямо как Понтий Пилат, умывает руки. Потому что в конгрессе сейчас может начаться лютейшая драка за эти законопроекты, которые будут поданы отдельно. Эдакий шведский стол — выбирай, что больше нравится. И уже понятно, кто и что выберет.

Но кроме всего, эта история может еще и прилично затянуться по времени. Потому что теперь по той же Украине может начаться активный торг, в котором сумма помощи будет неумолимо снижаться, чтобы республиканцы проголосовали хоть за что-то.

А Майк останется весь в белом и ни в чем не виноватый, прямо как тот Рафик. По крайней мере, он так думает.