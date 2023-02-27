Эксклюзив 27 февраля 2023, 15:29 «Нет смысла стонать». Шольц раскусил манипуляции Зеленского, ноющего о нехватке оружия Политолог Маркелов назвал критику Шольца попыткой избавиться от манипуляций Зеленского РИА «Новости»

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Жалобы президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной военной помощи со стороны Германии возмутили канцлера Олафа Шольца. Он подчеркнул, что считает подобные претензии смешными и посоветовал прекратить «стонать». Политический советник и генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов в беседе с «360» заявил, что Шольц раскрыл манипуляции главы киевского режима и теперь намерен покончить с ними.

Далее — прямая речь.

Избалованный политик

Поведение Олафа Шольца вписывается в технологию манипулирования одного политика другим. В данном случае весь коллективный Запад понимает, что стал объектом воздействия со стороны Зеленского. Это как ребенок манипулирует родителями, когда заставляет маму купить ему игрушку. Ему все прощают, потому что понимают, что он еще маленький.

Такое же отношение у стран Запада к Зеленскому. Политики понимают, что Украине плохо, но при этом Шольц своими заявлениями пытается выйти из манипуляции — как родители, объясняющие ребенку, в чем заключается жизнь на самом деле.

Шольц был не первым, кто сделал такое заявление. Об этом десятки раз сказали высокопоставленные американцы, европейцы. Тот же Эммануэль Макрон, тот же экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, будучи у власти, тоже говорил, что, мы, Владимир Александрович, понимаем твое нытье, но тебе пора становиться взрослым.

Поэтому на 100% так, как ты хочешь, не будет. С одной стороны, тебя жалко, а с другой — на таких позициях ты долго не протянешь. Потому что тогда и тебе будет плохо, и нам всем.

Зеленский в Париже / сайт президента Украины

В информационное поле вбрасываются разные по значению вещи. Утром Шольц обещает Зеленскому большой объем вооружения, а в обед объясняет, что полностью поставок не будет. Потому что Украина сейчас не главное в этом мире, а ее проблемы не самые острые.

Зеленскому предлагают выбирать какую-то середину. Такие контрсообщения дают, чтобы парень отрезвился. Ведь если страны Запада разрешат Зеленскому все, то им самим от него и прилетит.

Когда он говорит, что просит, но ему не дают, а тут зажали, а тут не определились со сроками, — все это показатель для западных лидеров, что они делают из Зеленского избалованного политика. Допускать этого они не хотят, поэтому ограничивают поставки.

Кроме того, европейские политики понимают: выполнением всех желаний украинского лидера они раздражают свое население, у которого есть инструменты управления. Шольц уже ощутил эти последствия, когда его партия недавно проиграла выборы депутатов в парламент одной из земель. Это произошло впервые за 50 лет.

Люди недовольны тем, что глава их правительства с утра до вечера слушает Зеленского, и требуют, чтобы Шольц им управлял.

Падение интереса

У Запада минимум три отношения к требованиям Зеленского. Первое: парню надо помочь, он клянчит — надо все давать, потому что без нас Украина не государство, ни бюджета, даже сопли вытереть некому. Второе — это нейтральная позиция: просит и перестанет.

Третье отношение крайне негативное, потому что все страны Запада понимают: невозможно своим избирателям постоянно доказывать приоритет Украины.

В США все социальные опросы января-февраля показали, что украинский кризис стоит на 12-13-й позиции среди проблем, которые волнуют американцев.

В опросах Евросоюза Украина стоит на седьмом-восьмом месте и спускается на девятое. Вот эти три отношения — тоже способ манипулирования хотелками Зеленского.

Задержки оружия

Поставки [вооружений] не прекращались, но надо понимать, что получает Украина. Всего существует три вида поставок. Актуальные, то есть привезут здесь и сейчас. Тактические — когда страны Запада смотрят на развитие ситуации в течении месяца и потом решают, передавать оружие или нет.

Третий тип поставок — стратегические, когда Запад требует продолжения боевых действий, чтобы посмотреть, в каком состоянии Украина окажется к осени 2023 года или весне 2024-го. Тогда, возможно, ВСУ получат новые танки Abrams, на производство которых Минобороны США только заключили новые контракты.

Сейчас на Украину идут патроны, пистолеты, медицинские аптечки, форма, теплые ботинки — мелочевка и военный ширпотреб. Из тактического пока сохранили, но не сильно, новое радиолокационное оборудование и не самые качественные системы ПВО.

Еще танки Leopard 2 Польша гордо запихнула в два вагона и сейчас везет. Когда они будут в бою или будут просто стоять в Киеве для детей, чтобы они играли, — мы не знаем. Думаю, до лета эти танки в бою мы не увидим.

Но здесь надо понимать, что такое затягивание поставок вооружения связано с тем, чтобы их в любой момент можно было остановить, если ситуация изменится и конфликт остановится.

Тогда весь коллективный Запад выдохнет и начнет спокойно заниматься обычной и нормальной жизнью. Поэтому они растягивают эти поставки на разные типы. Вдруг все неожиданно закончится, тогда никакого серьезного оружия поставлять не придется.