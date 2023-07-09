Эксклюзив 09 июля 2023, 15:56 «Шестерка» стала «джокером». ВСУ признали теракт на Крымском мосту в угоду НАТО Политолог Маркелов: ВСУ хотят фальсифицировать неуспехи на фронте подрывом Крымского моста Соцсети

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Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на Украине. Замминистра обороны страны Анна Маляр призналась в этом спустя почти 300 дней после теракта. Киевские власти намеренно хотят фальсифицировать поражения настоящего успехами из прошлого и превратить «шестерку» в «джокера». На это в беседе с «360» указал директор компании «Маркком», политтехнолог и политолог Сергей Маркелов.

Далее — его прямая речь.

Оправдать неуспехи контрнаступления

Сейчас все, что вбрасывают в мировое информационное пространстве от имени Украины и ее говорящих голов, заточено на возможность манипулировать саммитом НАТО, который начнется послезавтра в Вильнюсе. Это очевидно.

В заявлении Маляр такая подоплека. Главный тезис, который сидит в головах у будущих участников саммита НАТО: несмотря на годовую, достаточно мощную помощь в размере более 200 миллиардов долларов со всего коллективного Запада, у Украины результаты очень скромные.

Доказательств того, что деньги кураторов работают, у киевских властей сегодня нет. Маляр хочет создать видимость результатов: западным оружием нанесли удар по Крымскому мосту.

Украинское тело с западными мозгами

Они хотят фальсифицировать провалы настоящего успехами из прошлого. Раньше не было повода признать теракт на Крымском мосту, и они отнекивались. Сейчас Украина собирает все свои условные события для НАТО. И «шестерка» превратилась в «джокера».

Признание военных заслуг всегда имеет цель. Просто так, на фоне боевых действий, лучше всего отнекиваться.

Мировая общественность никак не отреагирует на это признание. Кому надо, те знали, что это украинская история, в том числе спецслужбы, военные, — тогда еще, когда произошел взрыв.

Украина — тело, в которое вставлены западные мозги. Сегодня она пытается усилить свои промахи историческими преступными выпадами в адрес России. Они еще что-нибудь обязательно признают. Им сейчас нужно показать свою силу, потому что военные транши будут продолжать выдавать только сильной Украине, с реальными победами на поле боя.

В этом случае проще уговорить парламентариев западных стран объяснять [ситуацию] пропагандистски населению. Слабой Украине никто ничего не даст. Сейчас киевские власти доказывают, что западное оружие якобы хорошо работает в их надежных руках.