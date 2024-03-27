Эксклюзив 27 марта 2024, 00:35 «Сделка на безрыбье». Евросоюз осознал бесперспективность поддержки Украины Депутат ГД Говырин: Украина для ЕС — очередная «сделка на безрыбье» РИА «Новости»

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что Запад вмешался в конфликт на Украине не из-за заботы о стране или любви к украинцам, а преследуя собственные интересы. Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил «360», что Европа и много веков назад пыталась противостоять России и обложить ее санкциями. Но всегда это приводило к обратному результату — укреплению государства и развалу Европы.

Далее — его прямая речь.

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Средневековые санкции

Интересы ЕС — это всегда очень шатко и, как правило, это всегда разбитые надежды. Достаточно вспомнить историю, как первая реннефеодальная версия Евросоюза распалась из-за селедки. Тогда не повезло в другом — огромные косяки рыбы мигрировали из закрытого Балтийского моря в открытую Атлантику, где становились добычей главных конкурентов Ганзы — предприимчивых голландцев.

Европейцы тогда показали свою слабость как раннефеодальные государства, но это не мешало уже тогда «просвещенному Западу» со всех сторон обкладывать санкциями Русь, а на некоторых купцов и князей и персональные санкции тогда вводили до наступления определенного момента военных побед России и подписания договоров на наших условиях.

Мнимое единство

Кстати, одна из основательниц уже современной пятой версии Евросоюза — Великобритания — сбежала, вернув контроль над своими прибрежными водами в качестве одного из условий, не позволив Евросоюзу сохранить действующие сейчас квоты на вылов рыбы.

Единым организмом, целостной политической и экономической структурой, с которой, как задумывалось изначально, все бы на планете считались, Евросоюз так и не стал. А самое главное — жизнь в нем, вопреки надеждам, волшебным образом не улучшилась. Напротив, в последние годы кошельки людей там стали худеть, безработица, инфляция. Кстати, и сейчас политические амбиции поиграть в абсолютизм у европейских политиков присутствуют.

Сделка на безрыбье

Возможно сейчас, понимая, что проект «Украина» это очередная сделка на безрыбье, Боррель вошел в образ «Старик и море»: «хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают». Но при этом Европа не желает выпускать из рук миллиарды для Киева.

Однако, если вспомнить историю, как и в Средневековье санкции лишь сплотили мощь России, а великие географические открытия и новые торговые маршруты и вовсе сделали тогда довольно крупные территории Европы бесперспективной периферией. Если вслушиваться в эти речи Борреля, то в очередной раз понимаешь, что верхушка «главного альянса старого света» в погоне за богатством просто потеряла берега и явно не из любви к украинцам.