Эксклюзив 12 февраля 2024, 15:40 Без Испании никак. С чем вынуждены бороться власти Каталонии Политолог Топорнин: Каталония не решит проблему мигрантов без помощи Испании Сторонники независимости с флагами Национальной ассамблеи Каталонии. Надпись на плакате: «Пакт, ради которого они будут голосовать — независимость». Испания, ноябрь 2023 года. Коллаж: Paco Freire / Keystone Press Agency / Global Look Press / Телеканал «360»

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Автономная территория Каталония давно борется за независимость от Испании: референдумы показали, что население хочет отделиться от метрополии. Но такие волеизъявления напрямую противоречили испанской конституции. Помимо многолетней борьбы, Каталонию поразила новая проблема — наплыв беженцев. Почему автономное сообщество до сих пор не получило независимость и сможет ли Каталония самостоятельно решить вопрос с мигрантами, «360» рассказал доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Далее — его прямая речь.

Фиктивные референдумы Каталонии

Каталонцы не первый раз хотят провести референдум о независимости. Каждый раз они наталкиваются на определенные проблемы, поскольку, по испанской конституции, без согласия федеральных властей такой опрос проводить нельзя, его признают недействительным.

В Основном документе нет положения, что какое-то территориальное сообщество может просто организовать референдум и отделиться от Испании. Это будут считать противодействием власти, конституционному суду, в результате подобное мероприятие попросту признают незаконным.

Все референдумы каталонцев носят местный консультативный характер, и никаких политических последствий они за собой не влекут.

Тем не менее в Каталонии есть партии, которые постоянно настаивают на том, чтобы автономное сообщество стало независимым. Каждый раз они пытаются донести эту идею.

За независимость голосует не подавляющее большинство населения Каталонии, когда проводят такие серьезные референдумы с участием всех жителей.

Получается «фифти-фифти», потому что не все каталонцы согласны отделиться от Испании. Многие из них получают достаточно много льгот, субсидий и другой госпомощи от центрального правительства. Поэтому тут, как говорят, бабушка надвое сказала: что может получиться, если каталонские власти действительно организуют настоящий референдум?

ФотоKike Rincafan / Keystone Press Agency / Global Look Press ФотоRamon Costa / Keystone Press Agency / Global Look Press ФотоKike Rincafan / Keystone Press Agency / Global Look Press ФотоRamon Costa / Keystone Press Agency / Global Look Press

Независимость — на второй план

Проблема с беженцами сейчас заметна на большей части Европы. Испания в том числе выглядит как магнит для мигрантов. Поскольку внутренних границ нет, они плавно перетекают в те места, где хорошие условия для жизни, комфортное существование, их никто не обижает и радушно принимает. Каталония — как раз такое место, притягивающее к себе тысячи мигрантов.

Естественно, это создает определенные проблемы для местных жителей. В первую очередь они сталкиваются с проблемой федерального законодательства, потому что сама Каталония не может ограничивать приток беженцев и создавать какие-то собственные правила.

Автономное сообщество должно обсуждать этот вопрос с парламентом, чтобы он принял решение ограничить поток мигрантов не только в Каталонию, но и в целом в Испанию. Но это сделать не так-то просто из-за всевозможных соглашений Евросоюза.

Тем не менее ситуация волнует каталонцев, поэтому политические партии начинают реагировать — проблема мигрантов по важности чуть ли не обходит проблему независимости Каталонии.

Разумеется, все нужно решать по мере поступления. Если они (каталонские власти. — прим. ред.) хотят ограничить приток беженцев, этим нужно активно заниматься. Тем более в условиях действующего испанского и европейского законодательства они будут вынуждены договариваться с властями ввести по всей территории Испании ограничительные меры.

Вопрос в целом очень деликатный, сплеча никто не будет рубить. Для наиболее зажиточных регионов, к которым как раз относится Каталония, конечно, мигранты — это дополнительная проблема. Наплыв переселенцев в автономное сообщество выше, чем в более бедные районы Испании.

Но решить проблему Каталонии в отрыве от других территорий не получится. Регулирование нужно поднимать на уровне центрального правительства всей Испании. А в рамках европейского законодательства это непросто.