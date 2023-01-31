Мир 31 января 2023, 19:09 Рычаг влияния. Отказ от доллара при торговле нефтью ударит по американской экономике Аналитик Фролов: отказ от доллара при продаже нефти отсечет от него часть экономики Unsplash

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Заявления Саудовской Аравии о возможном уходе от доллара и переходе на торговлю нефтью в альтернативных валютах представляет угрозу для США, предупредил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Опрошенные «360» эксперты согласились, что при таком развитии событий американской экономике грозят трудности. Однако использование валют других стран — логичный ход.

Угроза доллару

Недавние слова министра финансов Саудовской Аравии о возможности продавать нефть за рубеж в валютах любых стран — важнейшее заявление, которое пресса почему-то игнорирует. Об этом на своем сайте написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

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Он напомнил, что сейчас практически все сделки проводят в долларах США. В свое время именно продажи нефти легли в основу так называемого петродоллара, или нефтедоллара. Его конец серьезно повлияет на стоимость американской валюты, уровень инфляции и процентные ставки в Штатах, подчеркнул Робертс.

«В течение полувека нефтедоллар поддерживал стоимость доллара США и обеспечивал финансирование большого дефицита бюджета и торгового баланса Америки. Выставляя счета за нефть в долларах, представители Саудовской Аравии гарантировали мировой спрос на доллары США. Без этого спроса на доллары постоянное увеличение денежной массы США подорвало бы обменную стоимость доллара по отношению к другим валютам», — объяснил он.

Робертс несколько раз подчеркнул, что это серьезная угроза для Вашингтона и финансовой мощи американских банков. Вероятно, так Саудовская Аравия посылает некий сигнал — напоминание о необходимости учитывать интересы Эр-Рияда.

«Другими словами, представители Саудовской Аравии могут использовать свои рычаги влияния, чтобы получить то, что они хотят от Вашингтона», — констатировал Робертс.

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Последствия для США

Если исходить из роли нефтедоллара в мире, то, безусловно, отмена платежей в долларах для такой страны, как Саудовская Аравия, и ее торговля не с США могут повлиять на значимость этой валюты, рассказал «360» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Сам по себе нефтедоллар — доллар, за который покупается нефть. Практически все сделки, их большая часть в мире, осуществляются посредством доллара — либо напрямую, либо опосредованно. <…> Учитывая объем закупок Китая, объем внутренней добычи, если только КНР перейдет на юани при торговле нефти, это приведет к тому, что 14%, а то и 15% мировой торговли будет отсечено от доллара», — пояснил Фролов.

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Причины ухода от доллара

Использование альтернативной валюты вполне реально, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Во-первых, основной потребитель нефти Саудовской Аравии — Китай, а не Америка, поэтому логично использовать альтернативные валюты. Во-вторых, долларовые транзакции по политическим мотивам могут быть ограничены, заблокированы, поэтому доллары не всегда самая удобная валюта. <…> Но это не значит, что Саудовская Аравия прямо сразу от доллара откажется. Это постепенное движение, которое может занять многие годы», — предположил он.

Россия, например, столкнулась с тем, что долларовые транзакции стали невозможны, часть активов просто заморозили, напомнил Митрахович. Поэтому российская сторона тоже будет использовать альтернативные валюты, в итоге доля доллара сокращается.