Мир 26 мая 2023, 23:45 Русофобия как способ борьбы за власть. Польские партии обвинили друг друга в российском влиянии Политолог Межевич: влияния России в Польше нет, его придумали для устранения оппонентов РИА «Новости»

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Правящая партии Польши «Право и справедливость» внесла на рассмотрение Сейма законопроект о создании комиссии для расследования «российского влияния» на внутренние дела страны с 2007 года. Против этой инициативы выступила находящаяся в оппозиции «Гражданская платформа» и ее лидер Дональд Туск. Критики заявили, что в распоряжении правящей партии появится инструмент, который позволит ей сохранить власть даже при условии проигрыша осенних выборов, используя образ России как пугало для борьбы с оппонентами.

Антироссийская инквизиция

Комиссия по расследованию российского влияния, которую предложили депутаты «Права и справедливости», получит неограниченную власть и возьмет на себя сразу роль и прокурора, и судьи.

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Входящие в ее состав политики смогут на 10 лет отстранять чиновников от должностей, предусматривающих расходование государственных средств, если выявят их участие в «российском вмешательстве» на внутреннюю политику с 2007 по 2022 годы.

В этот временной период страной управляли партии Дональда Туска «Гражданская платформа» (2007 — 20015) и «Право и справедливость», которая остается у власти до сих пор. Депутаты правящей фракции уже неоднократно говорили, что Туск до своего перехода на работу в Европейский совет заключал много выгодных для России контрактов по поставкам газа.

В ответ оппозиция напомнила, что действующие власти увеличили поставки российского угля, а также постоянно ссорятся с Германией, что приводит к дальнейшим разногласиям в Евросоюзе. Последний, по ее мнению, должен стать единым для противостояния России в украинском конфликте.

Ирония заключается в том, что о создании такой комиссии для проверки российского влияния ранее выступал сам Дональд Туск. Он напомнил, что перед выборами 2015 года в руки журналистов попали записи разговоров членов правительства, которые они вели в кафе и ресторанах. Некоторые оказались очень не сдержаны в речах.

В результате скандала свои посты потеряли три министра, спикер Сейма и три заместителя председателя правительства. Тогда же партия «Гражданская платформа» с треском провалила выборы, уступив «Свободе и справедливости».

По версии Туска, записи могли попасть к журналистам через его политических противников от российских спецслужб. Но в результате политик угодил в собственную ловушку, потому что теперь комиссия может обвинить его самого.

РИА «Новости»

Поиски несуществующего

Никакого российского влияния в Польше нет, так же как и немецкого. Оказавшаяся между двух крупных мировых игроков страна стала напоминать сумасшедший дом без опытного медицинского персонала. Об этом «360 заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и профессор Николай Межевич.

Раньше, когда Польша находилась под влиянием России или Германии, она могла здраво оценивать свою политическую и экономическую позицию в мире.

«Сейчас Польша видит себя некоей страной, у которой Россия и Германия должны служить как золотая рыбка на посылках у сумасшедшей старухи — классический сюжет Пушкина», — заявил Межевич.

В качестве примера он привел очередное заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который снова напомнил Германии о репарациях за Вторую мировую войну. Политолог отметил, что очередной хамский выпад бундестаг опять проглотил.

«Поэтому Туск и его люди правы, предполагая то, что комиссия будет всячески поддерживать людоедов из „Права и справедливости“ и атаковать сторонников хоть какой-то корректировки курса», — отметил Межевич.

Даже если «Гражданская платформа» снова придет к власти в Польше, заключил он, не нужно строить иллюзий, что отношение к России как-то изменится.