Мир 02 апреля 2024, 16:24 День единения народов. Как россияне и белорусы отмечают общий праздник Россияне и белорусы 2 апреля отмечают День единения народов Флаги России и Белоруссии. Фото: mfa_russia / Global Look Press

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Россия и Белоруссия 2 апреля отмечают День единения. Братские народы стараются поддерживать друг друга, тесно взаимодействуя в культурном, экономическом, социальном и военном аспектах. Россияне и белорусы могут ездить друг к другу в гости без виз и загранпаспортов, а главное — быть уверенными в непременной поддержке Союзного государства.

1 День единения народов Ежегодно 2 апреля белорусы и россияне встречают День единения народов. Праздник появился 28 лет назад: 2 апреля 1996 года было создано Сообщество России и Белоруссии. Договор об образовании Союзного государства в 1999 году подписали президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко. Чуть позже, 26 января 2000 года, документ ратифицировали. Договор определял равные права в сфере труда, здравоохранения, отдыха и образования для граждан России и Белоруссии, а также их свободное передвижение по территориям обеих стран. Сотрудничество союзных государств сделало возможным множество совместных проектов в промышленности, строительстве, программах освоения космоса. На основе этого успешного взаимодействия позже появились Таможенный и Евразийский экономический союзы, а также ЕЭП России, Белоруссии и Казахстана. Монета Банка России в честь первой годовщины договора об образовании сообщества России и Беларуссии / Викимедиа

2 Как отмечают День единения народов День единения народов отмечают и в России, и Белоруссии. На улицах городов устраивают ярмарки с продукцией и сувенирами дружественной страны. Кроме того, на различных площадках проходят концерты, которые дают российские и белорусские артисты. Праздничные мероприятия организовывают в домах культуры и театрах. Туда непременно приглашают почетных гостей из обеих стран. Школы проводят занятия, посвященные истории, сотрудничеству и дружбе двух славянских народов. К празднику готовят различные тематические семинары и конференции, в которых принимают участие политики, представители власти, журналисты, ученые, творческая интеллигенция и молодежь. Белорусские музыканты на уличном празднике. Фото: Viktor Vetkin / Global Look Press

3 Путешествия в Россию и Белоруссию Чтобы побывать в Белоруссии, гражданам России не нужно оформлять визу: они могут беспрепятственно находиться в республике три месяца. Если потребуется остаться на более долгий срок, нужно зарегистрироваться в территориальном подразделении органов внутренних дел либо оформить вид на жительство. Также россияне могут въезжать на белорусскую территорию по своему внутреннему паспорту. Тем, кто следует через Белоруссию транзитом, загранпаспорт все же понадобится. Примерно такие же правила касаются белорусов, желающих посетить Российскую Федерацию: им достаточно действующего паспорта гражданина Республики Беларусь.

Белорусская Беловежская Пуща входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейший древний лес в Европе, о котором упоминал еще античный историк Геродот. В конце XIV века князь Великого княжества Литовского Ягайло запретил там охотиться и так лес был защищен почти 600 лет. Сегодня там растет около двух тысяч гигантских деревьев. Но больше всего Беловежская Пуща знаменита зубрами. Ведь это единственное место в Евразии, где они обитают на воле.

4 Как Москва и Минск противостоят санкциям Между Россией и Белоруссией заключено более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Российская сторона поставляет белорусам газ по сниженным расценкам и регулярно предоставляет кредиты. Просроченных платежей у республики никогда не было. Когда Запад развернул открытую санкционную войну, Россия и Белоруссия предприняли совместные шаги для укрепления экономики Союзного государства. Благодаря тесному взаимодействию в сфере обороны, безопасности, энергетики и экономики ущерб от санкций удалось минимизировать. Президент Белоруссии, поздравляя Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, особенно подчеркнул, что опыт двух государств позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы, а также консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене. Со своей стороны российский президент отметил, что благодаря реализации союзных программ удалось унифицировать законодательство двух стран в важных направлениях, в том числе экономике. Это позволит обеспечить интересы жителей России и Белоруссии. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: MFA Russia / Global Look Press

5 Экономическое сотрудничество Белорусский Национальный статистический комитет подсчитал, что объем взаимной торговли между Белоруссией и Российской Федерацией за прошедший год вырос на 6,3% по сравнению с 2022-м. Чаще всего белорусы покупали в соседней стране нефть и природный газ, а также черные металлы и изделия из них. Россияне, в свою очередь, закупали в республике мониторы, телевизоры и проекторы, грузовые и легковые автомобили, тракторы и седельные тягачи, мясную и молочную продукцию.