Мир 19 января 2023, 15:38 Конфликту на Украине предрекли завершение за столом переговоров Президент Польши Дуда: конфликт на Украине завершится переговорами, условий по которым нет РИА «Новости»

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Переговоры поставят окончательную точку в конфликте на Украине. Но пока предпосылок для дипломатического выхода никто не видит. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Международном экономическом форуме в Давосе выступил президент Польши Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что участники всех вооруженных конфликтов завершали их за столом переговоров. Так произойдет и в ситуации вокруг Украины.

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«Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно — сегодня этих условий нет», — заявил Дуда.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия добьется выполнения всех своих требований, поставленных перед Украиной, собственными силами или же путем переговоров. Он подчеркнул: если киевский режим согласится на выдвинутые условия, то спецоперация завершится в кратчайшие сроки.

Песков добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит осознать, что Россия и Путин есть и будут. Так он прокомментировал сомнения главы соседней страны в том, что российского президента не существует.