Эксклюзив 17 января 2023, 23:54 Решение на грани абсурда. Почему город во Франции отказал России в оплате мест на кладбище Политолог Кортунов: отказ принимать плату от РФ за места на кладбище во Франции абсурден Википедия

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Французский город Сен-Женевьев-де-Буа отказался принимать оплату за места на одноименном кладбище, где покоятся известные деятели русской культуры. Мэрия объяснила это «исключительным международным контекстом». В посольстве России во Франции назвали ситуацию категорически неприемлемой. Как пояснил «360» политолог и общественный деятель, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, местные власти захотели продемонстрировать свою позицию, но принятое решение вызывает недоумение.

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Далее — прямая речь.

Причины отказа

Мы не знаем, что стало главной мотивацией [отказа принимать оплату], может быть, это связано с тем, что сейчас вообще блокированы многие финансовые транзакции российских юридических и физических лиц. Сейчас нельзя расплачиваться карточками, а в некоторых случаях уже даже есть ограничения по оплате наличными. Тут кто во что горазд, и предела фантазии нет, так что возможны какие-то технические причины, но могут быть и политические. Вряд ли это инициатива французского правительства — скорее всего, решение мэрии города или муниципалитета, который управляет этим объектом.

Если речь идет о политическом жесте, то он вызывает, мягко говоря, недоумение. Хотелось бы надеяться, что за ним не последует каких-то решений, которые могли бы нанести ущерб самому объекту.

Как я понимаю, все-таки речь о сносе не идет, да и это было бы странно, поскольку это главная местная достопримечательность. Наверное, никто не пойдет на то, чтобы от нее отказываться, но, возможно, будет копиться какой-то долг на протяжении определенного времени. Потом, когда политическая ситуация изменится, его можно будет погасить. Не думаю, что речь идет о каких-то очень крупных суммах, с выплатой которых могли бы возникнуть проблемы.

Реакция России

Думаю, что будет какая-то реакция по дипломатическим каналам — например, нота протеста или обращение в офис президента, поскольку действительно вопрос чувствительный.

Для России он немаловажен, учитывая, кто захоронен на этом кладбище. Зачем они это сделали? Опять-таки, если это не техническая проблема, а политическое решение, то это демонстрация своей позиции. Каждый делает то, что может, чтобы уязвить Россию.

Конечно, это все вызывает большое удивление, тем более что на этом кладбище захоронены многие люди, которые очень критически относились как к советской, так и к российской внешней политике.

Считать [этих] людей агентами Кремля или ассоциировать их с нынешним российским руководством — это как минимум не вполне корректно. Возможно, это эмоции. Возможно, когда они не знают, что делать, то делают то, что знают.

Я хочу надеяться, что все-таки это не скажется на режиме работы кладбища и через какое-то время положение будет восстановлено. Решение, с моей точки зрения, граничит с абсурдом.