Эксклюзив 15 января 2024, 15:49 Разгорится ли Тайвань после выборов и отвлечет ли США от Украины? Обозреватель «360» Ракитский: новый президент Тайваня не изменит политику Китая Телеканал «360»

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Победивший на президентских выборах на Тайване кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ выступил за независимость острова от материкового Китая. Но воплотить в жизнь свои идеи он не сможет. На это есть три причины, зависящие от позиций США и Китая. Об этом в своей колонке написал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

Новым президентом Тайваня стал кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ — он набрал 40% голосов, его называют проамериканским игроком. Значит ли это, что формула «единого Китая» отправляется в долгий ящик?

Во-первых, ее оттуда пока никто и не смог достать. Этот термин используется в риторике большинства государств мира, включая США. Вот только воз и ныне там — ничего, кроме слов, мировая общественность не наблюдает.

Неужели терпеливый Пекин примет очередное поражение? После глумливого жеста Пелоси [с посещением Тайваня] может показаться, что большой Китай ослаб. Но подождите, Си Цзиньпин умеет выжидать. Рубить сплеча, бросаясь громкими заявлениями, не его стиль. Он привык играть вдолгую.

Во-вторых, Лай Циндэ набрал большинство, но это не сокрушительная победа. У кандидата Китайской национальной партии «Гоминьдан» Хоу Юи более 33% голосов, у представителя от Тайваньской Народной партии Кэ Вэньчжэ — 26,46%.

Если бы оппозиция объединилась в коалицию, тогда американские политтехнологи остались бы без премии, но история нас не интересует.

Факт остается фактом: штатовский человек вступит в должность президента Тайваня весной этого года. Может, тогда Пекин перестанет проводить бесконечные военные учения вокруг острова, начнет спецоперацию и все забудут про Украину? Подождите, есть еще кое-что.

В-третьих, Демократическая прогрессивная партия после выборов утратила свои позиции в парламенте, а это значит, что новому президенту сложно продвигать свою политику: у него нет большинства.

Депутаты от ДПП сохранят приверженность своему лидеру. Центристы выступят за сторонника воссоединения с Китаем Хоу Юи, а вот Тайваньская Народная партия займет позицию «решалы» в самые ответственные моменты. Судя по всему, по этой причине и не было объединения оппозиции.

Пекин продолжит терпеливую политику, а вот Штаты уже объявили, что отправят делегацию конгрессменов на остров в мае, сразу после инаугурации нового президента Это логично — надо поддержать своего человека и склонить на свою сторону «решал» из Тайваньской Народной партии, которые станут членами парламента.

Другой вопрос, как весной поведет себя большой Китай: снова будет смиренно наблюдать за тем, как самолет с надписью United States of America приземлится на Тайване, или добьется смещения внимания американцев с Украины на остров. Такая она, сложная политика — простыми словами.