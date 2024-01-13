Мир 13 января 2024, 17:23 Новоизбранный глава Тайваня заявил о «новой ситуации» в проливе Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ пообещал защитить страну от КНР Unsplash

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Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ выступил за диалог с Китаем и сохранение мира и стабильности в регионе. Он также пообещал защитить страну от запугивания и угроз. Об этом новоизбранный глава Тайваня заявил в эфире телеканала TVBS.

«На мне лежит важная ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе», — подчеркнул он.

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Лай указал на необходимость продолжения сотрудничества с китайской стороной и добавил, что будет действовать в соответствии с конституционным порядком. Он напомнил, что президент Тайваня Цай Инвэнь много раз «проявляла добрую волю» за прошедшие восемь лет, но Китай не смог ответить ей соответствующим образом.

«В будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймет, что только мир принесет пользу обеим сторонам пролива», — заключил он.

Ранее китайский профессор Чжао Хунвэй рассказал, что США продолжат манипулировать тайваньским вопросом с помощью Лая Циндэ. По его словам, все больше граждан Тайваня начинают выступать за независимость страны.