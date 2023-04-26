Эксклюзив 26 апреля 2023, 22:12 Распри на руинах СССР. Украина получила границы 1991 года благодаря госизмене «Голос Мордора»: России нужна победа над своими историческими ошибками РИА «Новости»

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В мире с недавних пор полюбили фразу об Украине 1991 года. Ее упоминали как в США, так и сам украинский лидер Владимир Зеленский. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил Telegram-каналу «360», почему изменение границ соседней страны три десятилетия назад можно считать результатом государственной измены в России.

Далее — его прямая речь.

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В последнее время стала часто мелькать странная фраза «Границы Украины 1991 года». То какие-то американские сенаторы ее применяют, то сам пан гетман [Владимир] Зеленский после разговора с товарищем Си заявляет, что Украина должна вернуться именно в эти границы.

Понятно, что с китайским лидером они на эту тему не разговаривали, да и вообще разговор был такой, что единственной победой Украины на китайском фронте выставляется назначение посла в Пекин. Но зато как звучит — «границы Украины 1991 года»!

Очевидные факты

А есть ли они вообще, эти границы? И если есть, то что из себя представляют? И стоит ли соглашаться с их существованием? Как мне кажется, тут все очевидно.

России давным-давно пора признать то, что стало границами Украины 1991 года, результатом государственной измены. Надо бы уже как-то отряхнуться от того морока, а имена [Михаила] Горбачева, [Бориса] Ельцина и их приспешников поставить в истории на правильное и заслуженное позорное место.

Жаль, что при жизни они этого не удостоились. Но правда в том, что они продолжают гадить и после смерти. И это пора останавливать.

Подарки большой Руси

То, что современная Украина представляет из себя нарезку подаренных большой Русью в те или иные времена территорий, очевидно. Нация, никогда не имевшая государственности, да и по своей сути не являющаяся нацией, совершенно случайным образом обрела собственную страну.

В руки удельного коммунистического князька [Леонида] Кравчука с легких рук Горбачева и Ельцина упала огромная и богатая часть исторических русских земель.

И ладно бы, Кравчук и его последователи воспользовались этой возможностью для построения мощного единого государства. Но ими с самого начала был выбран курс на национализм и ненависть ко всему русскому. А русское, кстати, составляло на тот момент большую часть Украины.

Фото: Госпогранслужба Украины

Отложенная война

Ни Горбачев, ни Ельцин, ни ударили пальцем о палец, чтобы хоть как-то ограничить украинских вождиков. Не было не заключено никаких государственных договоров с гарантиями русскому и русскоязычному населению, не было сделано вообще ничего. По сути, русскую часть Украины предали и бросили.

И не надо было тогда, в 1991 году, быть провидцем, чтобы видеть, к чему это все приведет. Многие предупреждали, но их никто не слушал.

Гражданская война на руинах СССР оказалась попросту отложенной на пару десятилетий. И это даже хуже, потому что с каждым годом будущий конфликт потенциально становился все более ожесточенным и кровавым.

Победы над Украиной мало. Нужна победа и над собственными историческими ошибками. То, что произошло в конце 80-х годов и закончилось в 1991-м, необходимо подвергнуть полной ревизии.

Пришло время назвать имена предателей громко, во всеуслышание. Суд истории обязательно должен состояться.