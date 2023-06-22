Эксклюзив 22 июня 2023, 12:21 «Распихивают деньги по карманам». Политолог — о желании Запада выдавать новые пакеты помощи Украине Политолог Светов: чиновники Запада забирают часть денег для помощи Украины себе РИА «Новости»

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Западные страны продолжают оказывать финансовую помощь Украине. Однако они делают это не столько для киевского режима, сколько для себя. Ведь чиновники очень хорошо наживаются на украинском конфликте. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог и журналист Юрий Светов.

Он усомнился в том, что Всемирный банк выделяет миллиарды только на военную помощь. Средства, по его мнению, явно идут и на другие цели. В частности, на выплаты зарплат украинским чиновникам и на функционирование государственной власти этой страны.

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«Я предполагаю, что им (Всемирному банку — прим. ред.) это выгодно. Что-то им от этого идет. Если мы посмотрим заявления американцев о помощи Украине, то понять, сколько реально дано, очень сложно. Называются самые разные цифры: они колеблются от 44 до 160 миллиардов долларов», — отметил политолог.

По его словам, представители американской власти постоянно говорят, что Украине надо выделить еще больше средств.

«Эксперты утверждают, что значительная часть денег остается в США. Средства идут на оплату заказов на вооружение, оплату консультантов, и в карманах высших чиновников оседают», — считает собеседник «360».

Он напомнил, что ЕС без конца дает деньги киевскому режиму, причем из фонда, который должен идти на развитие. Европа выделяет деньги на вооружение.

«Всемирный банк находится в Вашингтоне и остается под жестким влиянием американцев: если представители США прикажут что-то сделать, то [финансовая организация это сделает]. Чиновники, которые распихивают деньги по карманам, у них разочарования [от хода контрнаступления ВСУ] никакого нет. Есть люди, которые очень хорошо наживаются на конфликте», — заключил Светов.

Раке Всемирный банк заявил, что выделит еще 1,75 миллиарда долларов на помощь Украине. В частности, 500 миллионов долларов киевскому режиму даст Великобритания, 1,25 миллиарда долларов — США.