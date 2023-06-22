22 июня 2023, 12:21
«Распихивают деньги по карманам». Политолог — о желании Запада выдавать новые пакеты помощи Украине
Политолог Светов: чиновники Запада забирают часть денег для помощи Украины себе
Западные страны продолжают оказывать финансовую помощь Украине. Однако они делают это не столько для киевского режима, сколько для себя. Ведь чиновники очень хорошо наживаются на украинском конфликте. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Он усомнился в том, что Всемирный банк выделяет миллиарды только на военную помощь. Средства, по его мнению, явно идут и на другие цели. В частности, на выплаты зарплат украинским чиновникам и на функционирование государственной власти этой страны.
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«Я предполагаю, что им (Всемирному банку — прим. ред.) это выгодно. Что-то им от этого идет. Если мы посмотрим заявления американцев о помощи Украине, то понять, сколько реально дано, очень сложно. Называются самые разные цифры: они колеблются от 44 до 160 миллиардов долларов», — отметил политолог.
По его словам, представители американской власти постоянно говорят, что Украине надо выделить еще больше средств.
«Эксперты утверждают, что значительная часть денег остается в США. Средства идут на оплату заказов на вооружение, оплату консультантов, и в карманах высших чиновников оседают», — считает собеседник «360».
Он напомнил, что ЕС без конца дает деньги киевскому режиму, причем из фонда, который должен идти на развитие. Европа выделяет деньги на вооружение.
«Всемирный банк находится в Вашингтоне и остается под жестким влиянием американцев: если представители США прикажут что-то сделать, то [финансовая организация это сделает]. Чиновники, которые распихивают деньги по карманам, у них разочарования [от хода контрнаступления ВСУ] никакого нет. Есть люди, которые очень хорошо наживаются на конфликте», — заключил Светов.
Раке Всемирный банк заявил, что выделит еще 1,75 миллиарда долларов на помощь Украине. В частности, 500 миллионов долларов киевскому режиму даст Великобритания, 1,25 миллиарда долларов — США.
США
Банки
Украина
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