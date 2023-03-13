Мир 13 марта 2023, 20:15 Раскрыты фабулы уголовных дел международного уголовного суда против России NYT: МУС откроет два дела против России по обвинениям о преступлениях на Украине РИА «Новости»

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Международный уголовный суд Гааги (МУС) готовится к открытию двух дел против России по обвинениям в «похищении детей» и «ударов по объектам гражданской инфраструктуры». Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

Авторы материала отметили, что это первые международные обвинения, выдвинутые против России, с начала конфликта.

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По словам собеседников, первый случай связан с вывозом в Россию несовершеннолетних жителей Украины под предлогом гуманитарной миссии спасения от боевых действий. Источники заявили, что, по версии следствия, детей забирали для перевоспитания, чтобы они стали российскими гражданами.

Доказательствами по второму обвинению якобы располагает разведка США. Против их раскрытия выступило руководство Пентагона. В военном ведомстве считают, что это может создать прецедент для судебного преследования американских военных.

Сбором материалов для заведения уголовных дел занимались специальные следственные группы. Все собранные данные они передали главному прокурору Кариму Хаму, который вынесет их на досудебное обсуждение специальной коллегии МУС.

Участники заседания примут решение о выдаче ордеров на арест или отправят следователей за новыми доказательствами. В пресс-службе прокуратуры отказались официально прокомментировать ход расследования.

Вероятность судебного разбирательства опрошенные журналистами эксперты назвали минимальной. МУС не может заочно рассматривать подобные дела, а Россия не станет выдавать своих людей.

Обвинения Запада о том, что Россия принудительно занимается вывозом детей с Украины, не имеют под собой никаких оснований, заявлял ранее первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что одной из целей специальной военной операции является защита мирных жителей от преступлений властей Украины.

В качестве примера они привел данные Межведомственного координационного штаба, из которых следовало, что с начала специальной военной операции из регионов Донбасса эвакуировали почти 2,5 миллиона человек, среди которых почти 400 тысяч — дети и подростки.

Министерство обороны России неоднократно говорило, что удары наносят только по военным объектам Украины и инфраструктуре ВСУ.