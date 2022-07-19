Россия опровергла обвинения в насильном вывозе детей с Украины

Обвинения западных стран о том, что в Россию принудительно вывозят детей с Украины, не соответствуют действительности. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что такие огульные обвинения поступают от представителей США и Великобритании. При этом никаких оснований или доказательств этим словам не существует.

«Мы категорически отвергаем несостоятельные утверждения о том, что российские власти занимаются похищением детей», — привело слова Полянского РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что одна из целей специальной операции на Украине заключается в защите населения и детей Донбасса от преступлений киевского режима.

Полянский привел данные Межведомственного координационного штаба, согласно которым из ДНР, ЛНР и Украины в Россию с начала специальной военной операции эвакуировали 2 497 432 человека, из которых 392 890 — несовершеннолетние.

«Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей», — подчеркну Полянский.

Он отметил, что в российских регионах открыли более девяти тысяч пунктов для размещения беженцев. В каждом субъекте есть специальные штабы, которые оказывают помощь всем эвакуированным, обеспечивая их питанием, предметами первой необходимости и выплатой социальных пособий.