Мир 02 января 2024, 15:28 Раскрыта роль газохранилищ Украины в энергосекторе ЕС FT: украинские газохранилища спасли Евросоюз от энергетического кризиса РИА «Новости»

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Европейские энергетические компании использовали газохранилища Украины для хранения сырья и покрытия возникновения дефицита без дополнительной расконсервации собственных хранилищ. После наступления зимы владельцы энергоносителя значительно увеличили откачку из украинских резервуаров. Как отметили опрошенные журналистами газетами The Financial Times эксперты, такое решение помогло Евросоюзу избежать масштабного энергокризиса.

Собеседники пояснили, что откачка газа из хранилищ в Европейском союзе стала очень незначительной, что сохранило цены на энергоноситель на низком уровне.

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«Украина заняла ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу этой зимой», — заявила руководитель отдела ценообразования на газ в Европе независимого ценового агентства Argus Media Наташа Филдинг.

Она пояснила, что использование хранившегося на Украине газа позволило странам Европы сохранить свои внутренние запасы на высоком уровне, минимизируя риск того, что хранилища опустеют под конец зимы.

К использованию украинских хранилищ страны Евросоюза пришли в 2022 году. Летом того года цены на энергоноситель достигли рекорда после решения России сократить поставки. При этом европейские хранилища уже заполнились, но этого запаса явно не хватало для того, чтобы пережить зиму без последствий.

Власти Украины также пошли навстречу европейским партнерам, предложив самые дешевые тарифы для хранения газа и освобождение экспорта энергоносителя от таможенных пошлин. Большинство резервуаров находятся в западной части страны, что достаточно далеко от линии боевых действий. По данным украинской госкомпании «Нафтогаз», европейские компании накопили 2,5 миллиарда кубометров газа в преддверии зимы, что стало рекордным показателем.

Забирать энергоноситель из украинских хранилищ европейские компании начали в ноябре. Сначала средняя ежедневная доля составляла 10,7 миллиона кубометров. Но после похолодания в декабре откачка ускорилась до 26 миллионов кубометров в сутки. Больше половины газа забрала Польша. Остальную часть энергоносителя разделили между Словакией, Венгрией и Молдавией.

По данным отраслевого органа Gas Infrastructure Europe, уровень запасов газа в Евросоюзе к середине декабря остался на уровне 90%. Это самый высокий показатель за последние пять лет.

Россия после начала специальной военной операции и подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» существенно сократила прокачку газа в Европу. Энергоноситель продолжает поступать в Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. Страны Евросоюза перешли на покупку сжиженного природного газа, цены на который на порядок выше. Но и там доля российского сырья достаточно высока и принесла стране доход в 6,1 миллиарда евро.