Мир 19 ноября 2023, 01:49 Евросоюз продолжил тайно финансировать Россию — СМИ Telegraph: ЕС финансирует РФ, покупая у нее СПГ РИА «Новости»

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Страны Евросоюза тайно финансируют Россию, закупая у нее сжиженный природный газ. Об этом заявило агентство The Telegraph.

«Страны ЕС втихую финансируют Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа», — сказано в материале.

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Авторы статьи подсчитали, что продажи СПГ приносят России значительные доходы, размер которых достигает 6,1 миллиарда евро.

Ранее входящие в Евросоюз страны выразили желание уменьшить импорт российского природного газа в 2023 году. Они запланировали сократить поставки до 40-45 миллиардов кубометров.

Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ — 2» призваны отрезать Европу от газа из РФ. Новые ограничения приведут к потрясениям на мировых энергетических рынках и усугубят проблему.