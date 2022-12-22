Эксклюзив 22 декабря 2022, 23:50 Макрон захотел для Европы большей автономии. Грозит ли это расколом НАТО Политолог Журавлев: при расколе НАТО у РФ снизится потребность в усилении военных программ РИА «Новости»

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Европа должна добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Чего именно добивается французский лидер подобной позицией, сказать сложно. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» объяснил, как могут отреагировать США на подобное высказывание Макрона, и грозит ли НАТО раскол.

Далее — его прямая речь.

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Политические традиции Франции

[Президента Франции Эмануэля Макрона] довели, и поэтому он осмелел. Потому что у французов мысль политического и военного доминирования Франции в Европе существует со времен [основателя и первого президента Пятой республики Шарля] де Голля. То есть это в их политической традиции.

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Но ничего не произойдет. <…> Как они будут эту самую самостоятельность в рамках НАТО создавать? Кто платит, то и заказывает музыку — а платят за НАТО американцы.

РИА «Новости»

Самостоятельности в рамках НАТО нет

[Грозит ли НАТО раскол] — вот это главный вопрос. Чего хочет Макрон — стать самостоятельным в рамках НАТО или в принципе? Самостоятельность в рамках НАТО — это этап к тому, чтобы стать самостоятельным совсем. <…> Но автономия в рамках НАТО уставом не предусмотрена. Но тогда это действительно раскол.

Или он просто хочет, чтобы в НАТО другим странам, кроме Америки, тоже дали право голоса? Тогда не будет никакого раскола, вообще ничего не будет. Будет как было, но более вежливо. Если сейчас американский генерал, образно говоря, гоняет европейцев за пивом, то тут начнет приносить пиво с собой.

Судьба Бориса Джонсона и поддержка Украины

[Реакция США зависит] от того, как они поймут Макрона. Они могут, если захотят, [отреагировать] вежливо, <…>, но раскола НАТО не потерпят. И Макрона может ожидать судьба [экс-премьера Великобритании] Бориса Джонсона.

Джонсон же хотел создать собственный военный блок из Прибалтики, своей страны и Польши. Он подчеркивал, что это не противостояние НАТО <…>. С ним даже разговаривать не стали — спрашивать, уточнять, что он имеет ввиду, как это понимает.

[Если Европа действительно будет отрываться от попечительства США, то можно ожидать изменений в поддержке Украины.] Менее всего эта вся история с Украиной нужна континентальной Европе. Первый, кто страдает — это Украина, второй — мы, и третий — Европа. И континенталы совершенно не рады по поводу Украины.

Pxhere

Это не значит, что они любят нас и хотят с нами дружить. А значит, что платить за банкет, на котором пьют, в основном, американцы, они считают необходимым.

Думаю, что прикроют просто поставки оружия, а может быть, и попытаются надавить на Украину с точки зрения мира. Но это сложнее: они уже так раскочегарили свою пропаганду, что своему населению не смогут объяснить, почему с Россией, которая «страна ужас-ужас-ужас», можно говорить о мире.

Выгода России

Если НАТО расколется, это само по себе приятно [для России]. Именно расколется, а не как у Джонсона появится еще один блок, члены которого одновременно будут членами НАТО.

А вот такой раскол, когда американцы — отдельно, Европа — отдельно, сам по себе хорош: им будет труднее согласовывать свои военные программы, а значит, потребность в усилении наших военных программ будет меньше. А если мы еще с Европой договоримся, ведь с ней противоречий гораздо меньше, чем с США, то будет совсем мило.