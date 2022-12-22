Мир 22 декабря 2022, 20:40 Макрон призвал Европу стать более независимой от США Макрон: Европа должна добиться большей независимости от США РИА «Новости»

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Европа должна стать более автономной и уменьшить свою зависимость от США. Это касается и НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с изданием Le Monde.

В интервью французский лидер отметил, что конфликт на Украине обнажил большую зависимость стран Европы от США.

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«Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, а также быть автономной в военном плане, создать настоящую европейскую опору в НАТО. Это не альтернативный проект», — отметил Макрон.

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В августе президент США Джо Байден принял закон о расширении налоговых субсидий на приобретение собранных в Северной Америке автомобилей. В Евросоюзе сочли документ дискриминацией по отношению к товарам, которые ввозят из других стран. Как подчеркивал Макрон, закон является недружественным и противоречит нормам ВТО.

В так называемом «Акте сокращения инфляции» сказано о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и климатические цели. Также в нем прописана сумма 64 миллиардов долларов на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Принятие закона привело к противоречиям между США и Европой.