Эксклюзив 17 ноября 2022, 19:14 Провокации Зеленского могут зайти далеко. В следующий раз Украину ждет раздел Публицист Новоселов: Польша может начать собственную спецоперацию по демобилизации Украины РИА «Новости»

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Журналистка Fox News Кэндис Оуэнс назвала украинского президента Владимира Зеленского мошенником после подтверждений того, что ракета, убившая двух человек в польском Пшеводуве, была выпущена ВСУ. Но что будет в следующий раз, когда снаряды, принадлежащие Украине, атакуют Польшу? Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в специальной колонке для «360».

В своем твиттер-аккаунте Кэндис Оэунс назвала украинского президента «грязным актером» и обвинила его в попытке развязать третью мировую войну, когда он заявил, что в ракетном ударе по территории Польша виновата Россия. После поспешных сообщений западных СМИ весь мир был обеспокоен тем, что этот инцидент приведет к вмешательству НАТО в украинский конфликт.

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Ракету идентифицировали как советскую, и официальные представители США, Польши и НАТО отказались от версии, что снаряд принадлежит России. Выяснилось, что это ракета украинской ПВО, которая случайно упала на территорию Польши.

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Однако стоит отметить, что падение произошло уже после завершения серии российских ударов, так что сбивать то было нечего. И вероятно, что это все-таки была намеренная провокация.

Оуэнс также назвала этот инцидент намеренной попыткой Зеленского спровоцировать вмешательство НАТО в украинский конфликт.

Практически сразу же после появления этих новостей Зеленский заявил: «…российские ракеты нанесли удар по Польше. Это очень серьезная эскалация, и нам следует действовать немедленно».

Его слова подхватили другие восточноевропейские русофобы, в первую очередь страны Балтии. К счастью, США решили не ввязываться в сомнительную историю, и слова Оуэнс стали очередным доказательством того, что значительная часть американского общества устала от требований Украины и ее президента.

Как только ракеты были идентифицированы как украинские, все подпевалы Зеленского сразу успокоились. Вообще, по словам самого президента, этот инцидент означает, что Украина начала серьезную эскалацию конфликта в Европе. Зеленский сказал «нам следует действовать немедленно», имея в виду НАТО и коллективный Запад. Что же они не начали действовать?

Владимир Зеленский / Telegram

Реакция НАТО показывает, что этот случай — исключительно инициатива самих киевских властей, но не Запада. Зеленский считает себя самым умным и прибегает к любым способам, чтобы удержать интерес своих хозяев к его «шоу». Но может настать один прекрасный день, когда он зайдет со своими провокациями слишком далеко.

Что случится в следующий раз, когда ракеты, принадлежащие ВСУ, упадут на Польшу? А это крайне вероятно с учетом состояния украинских ракетных батарей.

Что, если в следующий раз Польша действительно прибегнет к пятой статье устава НАТО и начнет собственную спецоперацию по демобилизации Украины? Это может показаться маловероятным с учетом польской позиции в конфликте, тем не менее там есть много сил, считающих Западную Украину исторической частью страны.

Когда победа России станет очевидной всем, польские паны могут начать искать способ нажиться на этом.

Сейчас польско-украинская граница практически открыта, у поляков на Украине те же права, что у украинцев. Следующим логическим шагом будет аннексия западных территорий, жители которых будут этому рады, ведь в результате они, наконец, окажутся в желанном ЕС.

Более того, это решение может быть принято обеими сторонами, если поляки ограничатся русофобскими регионами Западной Украины и дадут историческим русским землям возможность вернуться домой.