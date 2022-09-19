Протесты в Иране из-за гибели девушки: последствия | 360°

Мир 19 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Хиджаб привел к массовым протестам в Иране. Страну может ждать медленная либерализация Исламовед Азат Ахунов: власти Ирана перестанут жестко следить за ношением хиджаба Источник фото: РИА «Новости» / Григорий Сысоев

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Жители Ирана вышли на протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини после задержания полицией. Согласно официальному заявлению, девушка умерла из-за проблем с сердцем, но правозащитники утверждают, что ее избили в автозаке. По мнению экспертов, митинги не приведут к резкому расширению прав иранок, но некоторых изменений все же можно ожидать.

Протесты из-за гибели девушки

Махса Амини приехала в Тегеран на прошлой неделе из Иранского Курдистана. Полиция нравов задержала ее на выходе из метро с братом: представителям правоохранительных органов не понравился неправильно надетый хиджаб. Амини доставили в ближайший участок, затем туда приехала машина скорой помощи, на которой молодую женщину увезли в больницу.

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Брату сообщили, что его сестра впала в кому после сердечного приступа и инсульта. Но родственники утверждали, что у нее нет проблем со здоровьем. Через несколько дней Амини отключили от системы жизнеобеспечения.

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Похороны девушки в ее родном Секкезе вылились в протесты. Иранцы собирались вокруг административных зданий, выкрикивали антиправительственные лозунги и срывали плакаты с изображением верховного лидера Али Хаменеи. Полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом.

Кроме того, женщины сжигали хиджабы, срезали волосы и делились этим в соцсетях. Известная иранская журналистка Сара Масуми отметила в Twitter, что правительство страны применяет к местным жительницам еретическое насилие и жестокость.

Права женщин в Иране

До 1979 года у Ирана был прозападный курс развития, а женщины там считались самыми эмансипированными на Востоке: они без стеснения появлялись в открытой одежде в общественных местах и придерживались европейского образа жизни. Но после Исламской революции в стране издали указ, по которому всех граждан обязали вернуться к нормам религии.

Несмотря на протесты, жительницам не удалось отстоять право самостоятельно определять свой внешний вид. Под запрет также подпали западная музыка, театры и кинематограф, а школы стали раздельными для девочек и мальчиков. За нарушением норм следовали телесные наказания или даже казнь.

Долгое время женщины не могли посещать футбольные матчи мужских команд, в противном случае им грозило тюремное заключение. В 2019 году 29-летняя болельщица Сахар Ходаяри подожгла себя у здания прокуратуры в Тегеране в знак протеста. После этого запрет отменили.

Исламовед и историк Азат Ахунов рассказал «360», что в Иране перестали строго контролировать ношение хиджаба. Полностью закрытую одежду носят только женщины, работающие в государственных учреждениях, школах и университетах. При этом среди жительниц все равно растет недовольство дресс-кодом.

«Иранкам надоела эта форма одежды. При первой возможности они снимают ее. Мы это видели на чемпионате мира по футболу в России», — напомнил Ахунов.

Источник фото: РИА «Новости» / Антон Быстров

Однако нынешние протесты на улицах и в соцсетях вряд ли приведут к отмене норм. По словам Ахунова, по конституции страны женщины обязаны носить хиджаб, но у многих он довольно открытый. Историк уверен, что государство просто смирится с этим фактом и перестанет обращать внимание.

Собеседник «360» также считает, что у жительниц страны сейчас больше прав, чем на заре Исламской революции: они ведут довольно активную общественную жизнь и участвуют в политике. Схожее мнение выразил политолог и востоковед Олег Гущин. Он отметил, что после протестов в Иране начнется постепенная либерализация.

«Предыдущий президент пришел к власти именно за счет женских голосов. Улучшение положения женщин произойдет, но не так быстро», — подчеркнул Гущин.

Протесты не разрушат страну

Массовые протесты в Иране — не новое явление. Люди выходили на улицы и ранее. Например, в 2021 году жители провинции Хузестан устроили акцию из-за перебоев с водоснабжением.

По мнению Ахунова, после гибели Амини не стоит ожидать бунтов и насильственной смены власти, несмотря на недовольство населения. Но в будущем произойдут плавные изменения и страна станет отдаляться от принципов революции 1979 года, подытожил историк.

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