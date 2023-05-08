Эксклюзив 08 мая 2023, 17:38 Страна с неонацистской диктатурой. Украинцы проглотят перенос Дня Победы молча Политолог Мезюхо связал идею Зеленского о переносе Дня Победы с продолжением дела Ющенко РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение президента Украины Владимира Зеленского о переносе Дня Победы на 8 мая и введении новой памятной даты — Дня Европы — планировали много лет. Подобную политику проводил бывший глава государства Виктор Ющенко, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны и бывших боевиков Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также экс-президент Петр Порошенко. Но если решения прошлых лидеров украинцы встречали недовольством, то теперь ждать реакции от запуганного силовиками общества не стоит. Об этом заявил политолог и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Внешнее давление

Украине много лет навязывали празднование так называемого Дня Европы. Сначала это было не в агрессивных формах, но после Майдана 2014 года стало продвигаться более активно.

Я помню, как в Симферополе, когда Крым еще находился в составе Украины, некоторые активисты предлагали переименовать Советскую площадь в Европейскую, мотивируя это тем, что Советского Союза уже не существует, а Европа никуда не делась.

Зеленский просто претворяет в жизнь на законодательном уровне планы, которые вынашивались украинскими националистами годами.

Продолжение старой политики

Я не считаю, что Зеленский торопит события в плане оформления неонацистской сущности украинского государства путем отмены 9 Мая. Он продолжает политику своих предшественников.

Когда Виктор Ющенко занимал пост президента Украины, он приравнял бандитов и бандеровцев, а также членов организации УПА* к ветеранам Великой Отечественной войны. Тогда он встретил гул негодования со стороны ветеранского сообщества.

Потом Петр Порошенко стал поздравлять украинцев и с 8, и с 9 Мая. Эту практику в годы своего президентства продолжил Зеленский, а теперь уже он окончательно пришел к тому, что отказывается от празднования Дня Победы. Поэтому действующий президент Украины просто продолжатель радикального курса своих предшественников.

Реакция общества и Запада

Западные партнеры Зеленского будут приветствовать его решение о праздновании 8 и 9 Мая. При этом они знают, что поддерживают неонациста, но их это не смущает. Напротив, Запад все устраивает в контексте противостояния с Россией.

Люди внутри страны могут выступить против. Но если они выскажут свою позицию публично, то могут получить затрещину от правоохранительных органов украинского государства. СБУ вообще очень «эффективно» работает в плане преследования соотечественников.

Поэтому никакие решения президента Украины не приведут к протестам, потому что сегодня вся подобная активность задавлена, а страна превратилась в полицейское государство, где царят беззаконие и неонацистская диктатура.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенное в России экстремистское националистическое движение.