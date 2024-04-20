Эксклюзив 20 апреля 2024, 21:33 «Продолжат убивать». Помощь США приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине Политолог Светов: помощь США приведет к большей эскалации украинского кризиса РИА «Новости»

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В палате представителей США началось голосование по вопросу выделения Украине 61 миллиарда долларов. Политолог и журналист Юрий Светов в интервью ведущей «360» Анастасии Букреевой рассказал, к чему приведет подобное решение.

По мнению эксперта, не совсем корректно говорить о том, что речь идет о голосовании в конгрессе США о помощи Украине. Речь идет о поддержке не только этой страны. Конгрессмены, отметил он, пытались протолкнуть единый законопроект на сумму в 100 миллиардов долларов. Но с февраля 2024 года этот документ не получилось сдвинуть «с мертвой точки». Тогда возникла идея разделить его на отдельные законопроекты. Атака Ирана на военные базы в Израиле ускорила процесс.

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«Поддержка Израиля [в конгрессе] практически единодушна. А с поддержкой Украины — сложнее. <...> Предприняты гигантские усилия президентом [США Джо] Байденом, лидерами демократов, нашли рычаги воздействия на спикера [Майка] Джонсона от Республиканской партии, который выступал против помощи Украине. И они разделили законопроекты. Первым делом они примут [законопроект] „Мир через силу XXI века“, где конгрессменам пообещают, что затраты Соединенных Штатов уменьшаться благодаря тому, что они дадут Украине замороженные деньги Российской Федерации», — отметил он.

Затем конгрессмены рассмотрят законопроекты о помощи Израилю, Тайваню и Украине. Последней предложили выделить 61 миллиард долларов. Министр обороны США Ллойд Остин назвал это прекрасным вложением денег — 23 миллиарда сразу пойдет на оборонно-промышленный комплекс США. А Украина получит миллиардов двадцать, что тоже немало.

«На эти деньги они продолжат убивать <…> Хватит им, чтобы определенное время продержаться», — подчеркнул Светов.

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Европа также собирается помогать Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС «поскрести по своим складам» и найти оружие для Украины.

Один отставной германский офицер предложил стрелять по российским самолетам из ЗРК Patriot, которые стоят на польско-украинской границе, рассказал Светов.

«Это опасные заявления, которые подталкивают к эскалации», — подытожил он.

Ранее палата представителей конгресса США начала рассматривать законопроекты о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню и ужесточении санкций против России и Ирана. Еще одним важным вопросом станет конфискация российских замороженных активов.