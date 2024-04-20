Мир 20 апреля 2024, 19:10 Рассмотрение законопроектов о помощи Украине и конфискации активов РФ началось в США Конгресс США приступил к рассмотрению проектов о помощи Украине и активах РФ РИА «Новости»

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Палата представителей конгресса США начала рассматривать законопроекты о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню и ужесточении санкций против России и Ирана. Еще одним важным вопросом станет конфискация российских замороженных активов.

В рассматриваемом конгрессменами документе речь идет о запрете на разморозку российских активов и выдачу полномочий на обеспечение компенсации Украине для использования этих средств для «восстановления страны».

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Посягательство западных стран на активы России является воровством с целью пополнения собственных кошельков. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, в случае конфискации российских активов РФ будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, в которых предусматривается право на ответные меры.

Ранее Захарова сказала, что дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире.