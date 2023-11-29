Мир 29 ноября 2023, 16:55 👽 «Они есть». Признания американцев об НЛО — сенсация или намеренная фальсификация? Уфолог Уваров: человечество ждет полноценный первый контакт с внеземным разумом Danie Franco / Unsplash

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Откровенно «желтая», но из-за этого пользующаяся стабильной популярностью британская газета Daily Mail разожгла новые споры вокруг излюбленной темы — НЛО. Издание опубликовало статью на основе трех, разумеется, анонимных источников в американских спецслужбах. Те рассказали, как специальный отдел ЦРУ ищет (а главное, находит!) обломки и даже неповрежденные летательные аппараты внеземного происхождения. Более того, конгресс США рассматривает Закон о раскрытии информации по НЛО общественности. Зачем Штаты хотят, чтобы люди чаще смотрели вверх, разбирался «360».

В чем признались США?

По информации британских журналистов (почти что британских ученых), Управление глобального доступа OGA при ЦРУ собирает по всему миру то, что можно расценить как образцы минимум девяти аппаратов, которые считают «нечеловеческими».

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Ведомство якобы обладает технологиями слежения за такими случаями — и если непрошеные гости изволят приземлиться или вдруг потерпят крушение, на место сразу выдвигается крупный спецотряд. Причем OGA, как заявили источники газеты, специализируется на работе в тех регионах, где американцам обычно, мягко говоря, не рады.

«По сути, они облегчают людям въезд и выезд из страны. Они очень умны и способны попасть в любую точку мира, куда захотят», — процитировали журналисты своего информатора.

Отдельно источники DM подчеркнули, что часто такие находки, предположительно, внеземного или просто неизвестного происхождения, после силовиков оказываются в руках частных предприятий. Причем как только это происходило, все возможные материалы сразу подпадали под коммерческую тайну. Не государственную, а именно коммерческую.

Бывший «морской котик» заявил журналистам, что таким образом американскому ВПК «утекли» образцы неизвестной артиллерии.

Фактическое физическое возвращение осуществляют военные. Но оно не находится под военным контролем, потому что им приходится вести слишком много записей. Поэтому они довольно быстро начали передавать его в частные руки. Daily Mail

Эти данные косвенно подтверждали более публичные личности, например лидер большинства в сенате Гарри Рид, умерший в 2021 году. Он рассказывал еженедельнику New Yorker, что американская оборонная компания Lockheed Martin была одним из частных подрядчиков, хранящих (потенциально) инопланетные обломки.

«Мне десятилетиями говорили, что у Lockheed есть некоторые из этих найденных материалов. Я пытался получить секретное разрешение Пентагона на то, чтобы посмотреть на этот материал. Они бы этого не одобрили. Не знаю, какие это были цифры, какая это была классификация, но мне доступа не дали», — утверждал Рид.

Сотрудники Daily Mail напомнили и о том, как отставной офицер разведки Дэвид Граш под присягой признавался на слушаниях в конгрессе США, что Пентагон располагает как обломками инопланетных кораблей, так и образцами биоматериалов внеземной жизни.

Он подчеркнул, что эту информацию скрывают от общественности, а против желающих проговориться ведут репрессии. По словам Граша, нескольких американских граждан силовики устранили физически.

Экс-разведчик Дэвид Граш на слушаниях в конгрессе США / IMAGO/Annabelle Gordon / CNP / Me / Global Look Press

Лидер сената Чак Шумер потребовал в законопроекте, чтобы все госструктуры передавали доказательства любых «возобновленных технологий неизвестного происхождения и биологических доказательств нечеловеческого интеллекта» группе экспертов, которые затем могут решить обнародовать информацию. Сенат этот документ уже поддержал, а если он пройдет еще и палату представителей, законопроект внесут в поправки к ежегодному законопроекту о военных расходах на 2024 год.

«Американская общественность имеет право узнавать о технологиях неизвестного происхождения, нечеловеческом интеллекте и необъяснимых явлениях», — заявил Шумер в июльском пресс-релизе, анонсирующем поправку.

Michael Herren / Unsplash

(Не) следите за небом

Несмотря на шумиху, к которой на Западе подключились такие медиаличности, как Такер Карлсон и Джо Роган, российские эксперты, опрошенные «360», отнеслись к очередному витку обсуждений НЛО со скепсисом.

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, шпион, экс-руководитель Управления правительственной информации России, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов заявил, что не видит серьезных доказательств тем данных, которые представили журналисты.

«Мы не знаем, о чем вообще идет речь. Британцы склонны к разного рода сенсациям, поэтому судить, чем располагают американцы, сложно. Это технологии? Материалы, не входящие в таблицу Менделеева? Если сейчас начать это комментировать, то мы просто привлечем внимание к „сенсации“, которая пока ничем не доказана», — заявил он.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и НИЛ Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт оказался еще определеннее в своей оценке новых «разоблачений». Он рассказал, что в Российской академии наук действительно есть структура, которая занимается такого рода проблемой, но никаких убедительных доказательств найти ей не удалось.

«Если говорить о научных взглядах, о точке зрения РАН, то ответ — категорически нет. Можно создавать новые структуры при правительстве в США, могут быть публикации в уважаемых изданиях, но этого недостаточно, чтобы принять точку зрения, будто действительно пришельцы были и обнаружены их следы пребывания здесь», — заявил ученый.

Miriam Espacio / Unsplash

Эйсмонт подчеркнул, что убедительных доказательств, когда независимые эксперты с достаточным научным потенциалом сказали бы «да, это похоже на гуманоидов», нет.

Вы не найдете ни одного человека из РАН, который сказал бы «ну, в этом что-то есть, надо посмотреть внимательнее». Натан Эйсмонт

Оба собеседника «360» отметили, что для Соединенных Штатов в целом нормально отдавать исследовательские функции на аутсорс — частным предприятиям. Однако Натан Эйсмонт назвал такое решение в случае образцов неизвестной техники, с которой Пентагон никогда ранее не сталкивался, несколько странным.

«Государственные структуры могут поручить что-то исследовать и компаниям частного характера. Заказать это можно кому угодно, из тех, кому госструктуры доверяют. Но ответственность за представление более широким массам должна лежать на государстве. В США научные структуры, вообще говоря, независимые. И если они авторитетны, то имеют возможность проводить доскональный анализ», — объяснил он.

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Александр Михайлов согласился, что капиталисты давно вытеснили государство с военного рынка, несмотря на репутацию «всесильного» Пентагона.

«Мы прекрасно понимаем, что вся промышленность Соединенных Штатов — частная. Даже вооружения делают на частных предприятиях, поэтому говорить, что государство может у них что-то решать, не приходится. Даже научные учреждения носят получастный характер, на уровне общественных объединений. Кто будет отвечать, если они получили какие-то материалы, какие у государства ресурсы, чтобы осуществить такую работу?» — заметил экс-разведчик.

Особое мнение

Почти скандальные заявления американцев о том, что они обладают образцами внеземных технологий и органических тканей, создали уникальную ситуацию, когда к единому мнению пришли не только ученые и разведчики, но и уфологи.

Руководитель уфологической ассоциации Объединения высших офицеров России Валерий Уваров сказал в комментарии для «360», что не верит ни единому слову из очередных «утечек».

«Я уверен, что большинство так называемых официальных признаний, тем более американских офицеров, даже с высокими званиями — намеренная фальсификация и введение человечества в заблуждение. Я это знаю по личному опыту. Что аппараты, обломки неких инопланетных аппаратов в руках у них есть — они есть, довольно долго, но на самом деле их не так много. Если бы у США были эти образцы или те материалы, с которыми можно было работать и выделить оттуда знания и технологии, это давно бы применили. Знания не спрячешь», — отметил он.

Уваров сообщил, что за применением внеземных технологий, даже если бы их удалось выделить путем обратного инжиниринга, зорко следят, чтобы не сделать эти ценные данные частью очередного оружия массового истребления.

Если какую-либо технологию в перспективе могут применить в военных целях, то определенная сила, контролирующая эту ситуацию ежедневно, не позволит какому-либо эксперименту дать положительный результат, на чем финансирование заглохнет. Пока это так. Валерий Уваров

Но и на эту «определенную силу» полагаться вечно не выйдет. Уваров пообещал миру скорый полноценный «первый контакт», по сравнению с которым все мировые кризисы покажутся легкой разминкой.

«В ближайшее время (речь о нескольких годах) произойдет фазовый переход, Солнце войдет в фазу небывалой, высочайшей активности. Это приведет к потере орбитальной устойчивости некоторых планет Солнечной системы, в частности планеты Мардук за Солнцем, о которой много сказано в древнеегипетских и шумерских текстах, с указанием места, дат появления. Мардук — планета, заселенная теми, кто раньше жил на Марсе», — уверен Уваров.

Albert Antony / Unsplash

По его словам, когда это произойдет, человечество перейдет в другую фазу: столкнувшись с «ними», случится мощный толчок в технологиях, а значит, придет другая философия, другая психология, другой этап в развитии нашей цивилизации.

Что ж, лихие 20-е только начались.