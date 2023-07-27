Интересное 27 июля 2023, 01:47 Пентагон обнаружил останки пришельцев — экс-агент ЦРУ Бывший агент ЦРУ Граш: Пентагон обнаружил корабли пришельцев с внеземным биоматериалом Freepik

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Пентагон обнаружил рухнувший космический корабль, на борту которого остался внеземной биоматериал, но скрывает это. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Дэвид Груш на слушаниях в конгрессе США. Трансляция заседания велась на YouTube.

Мужчина добавил, что очень хорошо знаком с секретными программами, связанными с внеземными технологиями. По его словам, они многократно превосходят возможности США. Груш также добавил, что власти скрывают этот и все другие факты обнаружения НЛО, а против свидетелей готовят репрессии.

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Бывшему агенту ЦРУ задали вопрос, контактировали ли американские власти с чужими формами жизни, но он не смог ответить.

В начале июня Груш уже заявлял, что США обнаружили обломки корабля внеземного происхождения. Он также сказал, что в стране продвигается изощренная и аморальная кампания по дезинформации подобных сообщений об НЛО, которая нацелена на население.