Эксклюзив 20 июля 2023, 23:30 Аукцион невиданной щедрости. Идея Хабека о дешевой электроэнергии превратится в тыкву «Голос Мордора»: Роберт Хабек решил спасти индустрию Германии за счет простых немцев РИА «Новости»

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек придумал, как спасти немецкую индустрию. Предприятиям он пообещал дешевую электроэнергию якобы за счет правительственных субсидий. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил Telegram-каналу «360», что платить за это придется простым немцам.

Далее — его прямая речь.

Всегда говорил, что вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек — самый настоящий гений! И он в очередной раз это доказал! Да с таким изяществом, что даже дух захватывает.

Герр Хабек придумал, как спасти немецкую индустрию, которая сейчас задыхается из-за отсутствия дешевой энергии и либо закрывается, либо мажет салом лыжи, чтобы рвануть куда-нибудь в далекие страны, где еще электричество и газ продают по вменяемым ценам.

Но теперь проблема решена. Хабек обещает немецкой индустрии электричество не дороже шести центов за киловатт-час. Более того, он оформляет это в закон, который должен вскоре обсудить и принять бундестаг. Так в чем же гениальность идеи этого аттракциона невиданной щедрости?

На самом деле, этот способ не сильно отличается от того, каким известный товарищ прапорщик из анекдота останавливал поезд: «Поезд! Стой! Раз-два!» Конечно, герр Хабек не будет приказывать ценам на электроэнергию остановиться и пойти вниз. Но механизм, тем не менее, очень похож.

Министр экономики Германии предлагает спасти индустрию… правительственными субсидиями на электроэнергию. То есть на самом деле цены будут рыночными и, как ожидается, очень высокими, но промышленники станут платить за них всего те самые шесть центов за киловатт-час. А остальное — немецкое правительство.

И у вас наверняка возникнет простой вопрос — а откуда? А вот этого никто не знает.

Pxhere

Дело в том, что дела с бюджетом в Германии сейчас идут не очень. Долги государства растут, доходы сильно падают, да еще приходится приличные деньги отдавать черной дыре под названием Украина.

Но некоторые экономисты предполагают, что Хабек решит и эту проблему, просто увеличив цены на электроэнергию для… населения! И платить за спасение индустрии, скорее всего, будет простой немец. Причем платить много.

Экономисты вообще в шоке от данной идеи. Капитализм? Нет, Роберт Хабек о нем не слышал.

Но даже и это ерунда. Дело в том, что деньги понадобятся просто в космических объемах. Тем более что, по всем прогнозам, цены на электроэнергию будут только расти.

Но есть еще один нюанс — аттракцион невиданной щедрости от герра Хабека продлится лишь до 2030 года. А потом все превратится в тыкву.

Ну, или как в известной притче о Ходже Насреддине, который обещал падишаху за 20 лет обучить ишака богословию.

И понятно, что к 2030 году кто-то точно сдохнет. Или ишак, или падишах.