Эксклюзив 21 декабря 2023, 13:40 Десятки тысяч дронов на складах Украины — фейк. Порошенко выдал ложь за правду Политолог Михайлов призвал не верить словам Порошенко о положении ВСУ Википедия

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Бывший президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал положение дел в ВСУ, указав на снарядный голод и отсутствие должной системы противовоздушной обороны. Однако среди прочего он упомянул о десятках тысяч дронов, которые находятся на специальных складах на Украине. Но верить его заявлениям нельзя, потому что Порошенко начал политическую игру против Владимира Зеленского, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Не стоит доверять многим официальным версиям политиков о той или иной ситуации на фронте. Конечно, многие говорят о том, что действительно есть нехватка боеприпасов. Но, опять же, непонятно, куда ездил Порошенко смотреть на это количество боеприпасов, вряд ли на линию фронта.

Может, где-то в районе Киева и есть эти боеприпасы в достаточном количестве. Что касается дронов, то мы помним все заявления как ГУР Украины, так и Зеленского о подготовке еще одного контрнаступления именно с большим количеством БПЛА. Может быть, они действительно накопили какое-то количество дронов для этой цели.

Не было заявлений о поставках такого числа дронов. У нашей разведки аналогичная информация.

Порошенко вступил в политическую игру

Мы не знаем, что есть правда. Заявления Порошенко весьма неоднозначные. Мы уже видели у него вбросы о том, что не нужно бороться за Крым.

Порошенко вступил в политическую игру против Зеленского и надеется перехватить инициативу, чтобы выступить новым миротворцем в отношениях Украины с Россией.

Но на мой взгляд, он уже отыгранная карта. Вряд ли у Украины есть десятки тысяч дронов на складах. Скорее всего, это фейк, чтобы сыграть в минус Зеленскому.