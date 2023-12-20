Мир 20 декабря 2023, 21:57 «Это преступление». Порошенко оценил положение ВСУ на передовой Порошенко: ВСУ испытывают снарядный голод и острую нехватку дронов на передовой РИА «Новости»

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Бывший президент Украины Петр Порошенко после возвращения с линии фронта выступил в Верховной Раде, где жестко раскритиковал ситуацию в украинской армии и на передовой. Запись его выступления опубликовал YouTube-канал «Прямой».

По словам Порошенко, ВСУ испытывает снарядный голод. Но помимо дефицита боеприпасов и дронов имеется и другая проблема. Как ему рассказали украинские военные, им не хватает систем противовоздушной обороны.

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Порошенко подчеркнул, что при этом на специальных складов имеются «десятки тысяч» беспилотников.

«Это преступление, за которое нужно наказывать», — возмутился политик.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что элитной 47-й механизированной бригаде ВСУ, дислоцированной в районе Авдеевки, грозит разгромное поражение из-за дефицита боеприпасов. По словам одного из военных, летом у них было в 10 раз больше снарядов, а сейчас им выдают по 15 боеприпасов на три дня, причем разного качества. ВСУ перешла в режим экономии из-за снарядного голода.